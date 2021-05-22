逾百華人社團挺楊安澤 盼動員更多華人投票、書寫歷史
百餘個華裔社團，20日出席在曼哈頓舉行的楊安澤參選市長造勢大會，鼓勵更多華人積極參與投票；楊安澤表示，每一票對他都非常重要，當選後也定不會辜負大家的期望，為建設美麗、繁榮和安定的紐約而努力，並感謝大家對他的支持，重申希望大家都出來投票，這是最關鍵的一步。
主辦造勢大會的楊安澤競選紐約市長華人助選委員會表示，繼日前在法拉盛舉辦感恩造勢大會後，隨著距離初選日越來越近，且國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫等眾多政界人士背書楊安澤的背景下，代表華裔百餘個社團組織的支持者共聚一堂，誓師動員更多華人積極投票。
該委員會主任王劭文感謝大家的支持，並鼓勵更多華人出來支持楊安澤，希望這一勢頭在接下來的一個月裡繼續延續，直到6月22日的初選。
委員會共同召集人、美東華人社團聯合總會總顧問蘇煥光表示，楊安澤若勝選，對亞裔社區來說將是重要里程碑；委員會秘書長朱立業呼籲華人支持楊安澤，積極投票，共襄盛舉，促進華裔從政維權，造福後代。
委員會共同召集人林建中、鄭思祺、鄭時甘、張子闊、朱三東、陳昭銀、盧建順、李漢強、王孟新，楊安澤亞太裔顧問委員會選舉顧問王碚等都參加造勢大會，表示相信大家的共同努力，楊安澤當選市長指日可待，希望大家一同書寫歷史。
楊安澤競選團隊21日發布最新民調，於5月17日至20日期間對749名紐約市民主黨選民進行調查，結果顯示楊安澤受喜愛比率為61%，排名第一，亞當斯(Eric Adams)排名第二，為57%；但不支持度方面，楊安澤為24%，高於亞當斯的19%。
楊安澤的第一順位得票率第一，為19%，亞當斯為16%；不過，亞當斯的第二順位得票率為13%，高於楊安澤的11%。
民調結果還顯示，在經歷了上周的首場市長參選人辯論後，49%的選民更願意投票給楊安澤，但也有30%的選民表示看過辯論後，不願意將選票投給他。
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