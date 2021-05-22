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逾百華人社團挺楊安澤 盼動員更多華人投票、書寫歷史

記者金春香／紐約報導
楊安澤競選紐約市長華人助選委員會在曼哈頓為楊安澤舉辦造勢大會。（楊安澤競選紐約市長華人助選委員會提供）
楊安澤競選紐約市長華人助選委員會在曼哈頓為楊安澤舉辦造勢大會。（楊安澤競選紐約市長華人助選委員會提供）

百餘個華裔社團，20日出席在曼哈頓舉行的楊安澤參選市長造勢大會，鼓勵更多華人積極參與投票；楊安澤表示，每一票對他都非常重要，當選後也定不會辜負大家的期望，為建設美麗、繁榮和安定的紐約而努力，並感謝大家對他的支持，重申希望大家都出來投票，這是最關鍵的一步。

主辦造勢大會的楊安澤競選紐約市長華人助選委員會表示，繼日前在法拉盛舉辦感恩造勢大會後，隨著距離初選日越來越近，且國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫等眾多政界人士背書楊安澤的背景下，代表華裔百餘個社團組織的支持者共聚一堂，誓師動員更多華人積極投票。

該委員會主任王劭文感謝大家的支持，並鼓勵更多華人出來支持楊安澤，希望這一勢頭在接下來的一個月裡繼續延續，直到6月22日的初選。

委員會共同召集人、美東華人社團聯合總會總顧問蘇煥光表示，楊安澤若勝選，對亞裔社區來說將是重要里程碑；委員會秘書長朱立業呼籲華人支持楊安澤，積極投票，共襄盛舉，促進華裔從政維權，造福後代。

委員會共同召集人林建中、鄭思祺、鄭時甘、張子闊、朱三東、陳昭銀、盧建順、李漢強、王孟新，楊安澤亞太裔顧問委員會選舉顧問王碚等都參加造勢大會，表示相信大家的共同努力，楊安澤當選市長指日可待，希望大家一同書寫歷史。

楊安澤競選團隊21日發布最新民調，於5月17日至20日期間對749名紐約市民主黨選民進行調查，結果顯示楊安澤受喜愛比率為61%，排名第一，亞當斯(Eric Adams)排名第二，為57%；但不支持度方面，楊安澤為24%，高於亞當斯的19%。

楊安澤的第一順位得票率第一，為19%，亞當斯為16%；不過，亞當斯的第二順位得票率為13%，高於楊安澤的11%。

民調結果還顯示，在經歷了上周的首場市長參選人辯論後，49%的選民更願意投票給楊安澤，但也有30%的選民表示看過辯論後，不願意將選票投給他。

楊安澤競選紐約市長華人助選委員會在曼哈頓為楊安澤舉辦造勢大會。（楊安澤競選紐約市...
楊安澤競選紐約市長華人助選委員會在曼哈頓為楊安澤舉辦造勢大會。（楊安澤競選紐約市長華人助選委員會提供）
楊安澤競選紐約市長華人助選委員會在曼哈頓為楊安澤舉辦造勢大會。（楊安澤競選紐約市...
楊安澤競選紐約市長華人助選委員會在曼哈頓為楊安澤舉辦造勢大會。（楊安澤競選紐約市長華人助選委員會提供）

楊安澤 華人 投票

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