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紐約客談／戴不戴口罩 遵從內心就好

紐約客談

口罩令解除，激進者焚燒口罩，街上更多人摘下口罩，但接下來一段時間內，仍會有一部分選擇繼續在室內和人群較多的地方配戴口罩，雖然其中亞裔可能會占很大比例，令我們再次對自己在這個國家的處境感到擔憂；但歸根結底，戴不戴口罩，仍是個人自由，  選擇堅持佩戴者中，也會有一定比例的其他族裔，亞裔不需太過敏感或總是感到難為情，遵從內心做出選擇就好。

目前美國不少地方都已撤銷公共場合配戴口罩的強制要求，其他防疫限制也基本解除，令廣大商家喜上眉梢；然而疫苗接種數量漸漸趨緩，加上堅決拒絕疫苗的人士依舊存在，也令不少雖已經接種、但自身有基礎性疾病的民眾仍不敢輕易摘下口罩。

亞裔不願摘下口罩的人數應不在少數，但這並不意味著其他族裔就完全放鬆警惕，甚至在時隔一年之後再次以口罩來攻擊亞裔。

更多人通過過去一年配戴口罩的經歷了解到，自己感冒或生病，戴上口罩是展現對他人的尊重；過敏季節，戴上口罩能大大減緩症狀；在幼兒園工作的老師們，也發現學生們戴上布藝口罩的這一年中，普遍減少了將各種東西放在嘴裡的不衛生狀況發生。

雖然人們認為保守紅州人們普遍不願意配戴口罩，但其實這些州內，很多人進入便利店或超市時，仍會自覺配戴。

疫情和口罩無疑給美國人民的生活帶來巨大衝擊，有些人急迫摘下，但也有不少人發現戴口罩的好處，做出是否繼續配戴選擇時，不需要被他人的眼光所困擾，只讓自己舒心就好。

(紐約客談，每周二至周六見報。)

口罩 亞裔 美國

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