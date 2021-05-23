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6方案改善公校教育 楊愛倫盼擴建資優班

記者牟蘭／紐約報導
楊愛倫(前排右三)21日宣布六點改革公校教育方案，如提供小班制、擴建資優班與開放特殊高中入學考試的備考資源等；前排右四為劉醇逸。(記者牟蘭／攝影)
楊愛倫(前排右三)21日宣布六點改革公校教育方案，如提供小班制、擴建資優班與開放特殊高中入學考試的備考資源等；前排右四為劉醇逸。(記者牟蘭／攝影)

民主黨黨內初選在即，市議會第20選區市議員參選人楊愛倫(Ellen Young)21日舉辦記者會，宣布六點改革公校教育方案，如提供小班制、擴建資優班與開放特殊高中入學考試(SHSAT)的備考資源等，旨在為新移民提供更好的教育環境；州參議員、市教育委員會主席劉醇逸當日站台力挺。

楊愛倫表示，她多年服務社區的經歷中，最自豪的成就之一就是創立角聲金齡學苑和鷹展學習中心，為長者與新移民提供教育資源；作為一位單身母親，她說，自己的女兒憑藉公立教育系統，完成小學、初高中與大學的教育，深知教育、尤其是公校教育對新移民的重要性。

但是楊愛倫說，紐約市並未向每名學生提供公平的教育資源，尤其在疫情爆發後，這一問題被凸顯；她說，學校轉入線上教學後，許多低收入家庭沒有電腦，甚至無法繼續學業，她承諾若當選，將首先確保公校內每個孩子都有足夠的教育資源，包括電腦或智能平板等。

楊愛倫表示，每個孩子的學習方式不同，她建議公校成立小班制教學，讓老師了解每個孩子的興趣，因材施教；她補充，資優班幫助學生發揮最大的潛能，她呼籲擴大資優班學額，為更多學生提供所需的教育資源。

作為皇后區的民選官員參選人，楊愛倫表示，市府應保留SHSAT，為學生提供備考資源，以加分的方式，鼓勵學生就讀本地的特殊高中，「皇后區有三所特殊高中，當地學生沒理由需遠距離通勤到其他區高中就讀，我將致力於提升皇后區三所特殊高中教學水平，使其具備同樣的師資條件。」

楊愛倫補充，仇恨亞裔犯罪日益增加，她說原因之一是公校教育系統的失敗，她呼籲公校從幼兒教育到12年級，應提供多元文化的教育，建立學生平等觀念，從根本消除仇恨風氣。

教育 公校 特殊高中

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