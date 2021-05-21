減少仇亞犯罪 霍楚籲見義勇為

副州長霍楚表示，減少仇恨亞裔犯罪，不僅需要目擊者，更需要見義勇為者。(本報檔案照)

紐約州副州長霍楚(Kathy Hochul，見圖，本報檔案照)20日在參加紐約市 健康與醫院管理局(NYC Health + Hospitals)與城市健保计划(MetroPlus)舉辦的「停止仇恨亞裔 」線上講座時指出，減少仇恨亞裔犯罪不僅需要目擊者，更需要見義勇為者，多匯報多提供相關證據，各族裔要團結一致，反對該類案件與情緒蔓延。

該講座通過線上向城市健保计划數萬名會員進行了直播，希望以此讓更多族裔了解全國不斷上漲的仇恨亞裔不良情緒的影響。霍楚和紐約市人權局局長馬拉里斯(Carmelyn Malalis)、ABC電視台記者CeFaan Kim等人，親述了一些仇恨亞裔事例，希望引起更多族裔對該問題的重視。

霍楚認為，仇恨亞裔關鍵問題在於國家對青少年缺乏相關教育，即使她自己也是之後才了解到亞裔在國家建設上做了那麼多貢獻。

韓裔記者CeFaan Kim表示，他在工作中曾經見證了不少仇恨亞裔的案件，他稱自己亞裔背景讓他從小遭遇過不少歧視，讀書時期也曾因老師公開讀姓名而引起全班哄堂大笑；而他的母親在醫院任護士長達40年，即使在服務照顧病患時，也曾被他人以種族歧視 語言羞辱。

市健康與醫院管理局副總裁魏艾瑞克(Eric Wei，音譯)則回憶了自己畢業後剛開始找工作時，母親建議他不要將自己華裔姓氏放在簡歷上，以確保能獲得更多面試的機會；他認為這從側面反映了亞裔過去無論是生活、職場上都面臨著不公平的對待。

魏艾瑞克還強調新冠肺炎疫情期間，亞裔醫護人員與其他人一樣都是奮鬥在第一戰線，冒著生命危險去幫助他人，心理與生理上遭遇雙重創傷與打擊；「很多亞裔醫護人員都反映，因不斷上漲的仇恨情緒而感到痛心與害怕」，對此紐約市健康與醫院管理局過去發起了不少活動，希望能幫助亞裔醫護人員重獲應有的尊重與對待。

華埠雪糕行(Chinatown Ice Cream Factory)的負責人趙樣愛表示，身為一名華裔母親，她卻不知道如何向自己的孩子解釋「為什麼有人會仇恨亞裔」，華社商家則在此次疫情中遭遇了雙重打擊，需要政府更多的幫助。

城市健保计划總裁Talya Schwartz稱自己的猶太裔背景過去也曾遭遇種族歧視，她認為仇恨亞裔需要獲得各族裔的重視，更需要更多的行動，只有大家團結一致，才是打擊罪案的最有效方式。