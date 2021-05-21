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參加大型活動 快下載通行碼

記者和釗宇／紐約報導
州府推出「精益求精通行碼」，確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性，使用範圍越來越大。(美聯社)
州府推出「精益求精通行碼」，確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性，使用範圍越來越大。(美聯社)

紐約州已執行聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，已接種新冠疫苗者在絕大多數室內外場合可不戴口罩，但允許各私營場所自己制定更多防疫規則；此前州府就已在多次體育比賽前試點的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，確認市民已接種新冠疫苗，或近期新冠檢測結果為陰性，如今使用範圍愈來愈大，大有成為「疫苗通行證」之勢。

「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)使用IBM技術，民眾可在智能手機應用平台上搜索下載，界面與電子登機牌類似，民眾也可在電腦上登錄網站https://epass.ny.gov打印通行ny.gov打印通行碼；如果要參加的活動需要認證疫苗接種或檢測結果，就可出示此碼以及個人ID，活動主辦方掃碼；如果要參加的活動需要認證疫苗接種或檢測結果，就可出示此碼以及個人ID，活動主辦方掃碼確認後就可進入。

下載「精益求精通行碼」，並按照指示輸入姓名、生日、疫苗接種日期和區/郡(county)等信息後，民眾會在其完成接種的15天後獲得「通行碼」(Pass)，有效期180天；同時，做完新冠病毒咽拭子檢測(PCR test)三天內或快篩(antigen test)六小時內，也將出現通行碼。

當然，「精益求精通行碼」只是證明接種的選項之一，已接種民眾也可以出示CDC的接種卡證明接種狀態；不過，目前一些場館已經開始使用「精益求精通行碼」，如果麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)、巴克萊中心(Barclays Center)、花旗球場(Citi Field)和洋基球場(Yankee Stadium)，近日有些大學的畢業典禮，也要求家長出示，未來的應用範圍將更大。

此前，州府已經表示，大型場館舉辦活動室應畫分出「接種坐席」與「未接種坐席」，其中未接種坐席數量較少，因為未接種的觀眾仍須戴口罩並保持社交距離；此外，Radio City音樂廳也將於6月19日滿員重開，舉辦翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)閉幕式，只允許已接種人士入內；因此，提前備好「精益求精通行碼」，未來參加活動、觀看比賽時將會更加方便。

州府推出的「精益求精通行碼」，使用範圍越來越大，許多公眾場合需要出示。(州府提供...
州府推出的「精益求精通行碼」，使用範圍越來越大，許多公眾場合需要出示。(州府提供)

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