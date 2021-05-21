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打疫苗贏500萬 州府祭大獎

記者和釗宇／紐約報導
最高獎金500萬元的「超級百萬樂透」。(取自紐約州樂透局網站)
最高獎金500萬元的「超級百萬樂透」。(取自紐約州樂透局網站)

為鼓勵更多民眾接種新冠疫苗，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)20日宣布，若民眾在賈維茨中心(Javits Center)等十個指定的州府接種點打疫苗，將免費獲得價值20元的刮刮樂彩票，有機會贏得最高500萬元的「超級百萬樂透」(Mega Multiplier Lottery)。

葛謨表示，這項名為「疫苗刮刮樂」(Vax & Scratch)的試點項目，將從24日(下周一)至28日實施，共包含13個等級的彩金，頭獎可達500萬元，最低也有20元；在此期間，在十個指定州府接種點打疫苗的18歲以上成年人，都有機會贏得彩金；他說，打疫苗贏得任何等級彩金的概率是九分之一。

十個指定接種點包括紐約市曼哈頓的賈維茨中心、布碌崙的艾福斯學院(Medgar Evers College)、皇后區牙買加(Jamaica)的約克學院(York College)以及長島的石溪州大(SUNY Stony Brook)等；所有接種點的運營時間為早8時至晚7時。

州府數據顯示，全州已施打疫苗超過1800萬劑，63%的成年人至少接種一針，54%的成年人已經完全接種；但近幾周接種速度大幅下降，目前相比4月12日的單日接種量已經下降43%；州府此前已經推出多項鼓勵接種措施，包括在多個紐約市地鐵站打疫苗，免費送一周捷運卡。

同時，為吸引遊客、鼓勵人員流動，葛謨宣布將在全州七個主要機場設置接種點，包括甘迺迪機場(JFK Airport)和拉瓜地亞機場(LaGuardia)。

此外，白思豪宣布紐約市的第一針疫苗施打量已經超過400萬劑；他說，這是接種工作的里程碑，「因為數據表明，接種第一針後，超過95%的市民會回來打第二針。」

數據顯示，在有資格接種的紐約市民中，已有超過一半人完全接種；儘管如此，這一數字仍然遠低於群體免疫的要求；市府此前就已出台多項舉措，鼓勵市民打疫苗，白思豪20日表示，市府已在布碌崙兒童博物館(Brooklyn Children's Museum)開設接種點，所有前往接種的人都將獲得一張免費門票，將於21日開放的布朗士動物園接種點也將照此辦理。

州長葛謨最高獎金500萬元的超級百萬樂透吸引州民接種新冠疫苗。(州長辦公室提供)
州長葛謨最高獎金500萬元的超級百萬樂透吸引州民接種新冠疫苗。(州長辦公室提供)
葛謨宣布，若民眾在十個指定接種點打疫苗，將免費獲得價值20元的彩票，有機會贏得最...
葛謨宣布，若民眾在十個指定接種點打疫苗，將免費獲得價值20元的彩票，有機會贏得最高500萬元的超級百萬樂透。(州長辦公室提供)

疫苗 紐約市 拉瓜地亞機場

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