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紐約客談／新冠疫苗接種 開始進入瓶頸

紐約客談

紐約口罩令已鬆綁，但新冠疫苗接種速度也開始進入緩慢期，除了堅決的反疫苗主義者，視疫苗為洪水猛獸，很多青少年也對疫苗也持觀望態度，遲遲不肯預約接種；即使政府推出各種措施推動疫苗接種，但前景仍不樂觀。

根據著名流行病專家佛奇(Anthony Fauci)，大約70%至90%的人群接種疫苗，才會形成群體免疫；雖然此前疫苗接種順利，結果也令人鼓舞，但距離群體免疫需要的接種比率仍有很大一段距離。

疫苗接種的速度越來越慢，願意接種的大部分早已接種，還沒接種的大多抗拒疫苗；各地政府從想辦法提供更多疫苗，轉戰到接種疫苗宣傳工作，推出各種措施吸引更多人接種，例如送巨額獎金彩票、精彩比賽門票等；但能吸引的人群有限，不願接種的還是不會因此改變主意。

最典型的是正統猶太裔社區，他們傳統意識認為接種疫苗會導致出現自閉症，早在兩年前也因此讓紐約市爆發麻疹疫情；之後市府採取不接種疫苗不讓返校的規定，雖然疫情被遏制，卻遭到猶太裔社區激烈反抗；參照他們此前集體燒口罩的舉動，對新冠肺炎疫苗態度可想而知。

不久前疫苗接種人群擴大到12歲，但多數家屬仍在觀望，自己接種疫苗不怕，卻不敢讓孩子冒一絲風險；「還是讓別人先試試，確定安全無誤再接種也不晚。」

12歲以下兒童預計要等到今年底或明年初才會開放疫苗，屆時在這一年齡層推行疫苗又會面臨新一輪難題，加上最快從今年9月開始，已接種疫苗者很可能還需要補一針加強針，想要依賴疫苗真正戰勝新冠肺炎，看來仍是長路漫漫。

(紐約客談，每周二至周六見報。)

疫苗 紐約市 疫情

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