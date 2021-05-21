亞當斯訪華埠 鼓勵年輕人了解華人歷史

亞當斯20日造訪華埠，為即將到來的選舉造勢。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選紐約市 長的現任布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)20日造訪華埠多間小商家與社團，為下月即將到來的民主黨初選造勢；亞當斯表示，在反亞裔仇恨犯罪案居高不下時，希望有更多年輕人來到華埠、看到華人 的歷史，了解華人對美國 的貢獻。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

當日亞當斯從孔子大廈出發，沿著擺也街(Bayard St.)、勿街(Mott St.)、堅尼路(Canal St.)等處行走，期間造訪不少小商家及社團，並熱情地與路過民眾拍照，「我一直都是華人社區的老朋友，能與我的老朋友在一起讓我相當開心。」

亞當斯拜訪紐約華裔美國退伍軍人會。(記者顏嘉瑩/攝影)

他在拜訪紐約華裔美國退伍軍人會時表示，華人豐富在美歷史及退休老兵對美國的貢獻，讓他相當感動；他強調讓更多年輕人來到華埠，學習華人在美歷史，並了解華裔如何保衛國家、體現美國價值的重要性。

亞當斯也提到，在新冠肺炎疫情期間，華人社區積極捐贈口罩、個人防護用品等，為紐約市做出許多貢獻。

亞當斯(說話者)20日造訪華埠，為即將到來的選舉造勢。(記者顏嘉瑩/攝影)

由多個華人社團、商家組成的「亞當斯競選紐約市長華人背書之友會」總召集人田士銳說，亞當斯與華人社區關係良好，支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)、反對削減市警經費等政見都與華人社區相符，在布碌崙8大道的華社建牌樓，亞當斯也相當支持並捐出大筆捐款，當天的活動就是能夠凝聚社區力量，希望能讓更多華人選民了解他的政見，並支持他。

根據目前民調，亞當斯和華裔市長參選人楊安澤支持度相近，而在由曼哈頓政策研究所 (Manhattan Institute For Policy)做的民調中，以新的排序複選制投票(Ranked Choice Voting)計票，亞當斯以輕微差距略勝楊安澤。