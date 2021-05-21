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楊安澤記者會遇鬧場 遭譏沒投過票

記者牟蘭／紐約報導
民主黨紐約市長參選人楊安澤(左)，20日在紐約街頭與民眾寒暄。(取自楊安澤推特)
民主黨紐約市長參選人楊安澤(左)，20日在紐約街頭與民眾寒暄。(取自楊安澤推特)

市長參選人楊安澤(Andrew Yang)20日在布碌崙(布魯克林)的一場記者會上遭到另一名市長參選人威利(Maya Wiley)的支持者鬧場干擾，指他從未參與紐約市的選舉投票；不過多名楊安澤的支持者當場要求對方「閉嘴」，一名住在附近的年輕人，從公寓探出頭向其喊話，「別說了，他要給我們1000元」。

根據「紐約郵報」(NY Post)與「紐約每日新聞」(NY Daily News)20日報導，楊安澤當日上午在布碌崙富萊布許(Flatbush)的記者會上，幾度陷入僵局，先是被威利的支持者厄爾(Miles Earl)當眾嗆聲，批評他「從未在紐約市投票」。

楊安澤在媒體的注視下，與厄爾簡短交談，他隨後以「這是一個非常紐約的時刻」開場。

威利的競選經理魯珀特(Maya Rupert)在推特批評厄爾的行為，呼籲支持者不要在其他市長參選人的記者會上鬧場，「這不是威利團隊的風格，我們希望我們的支持者關注威利，而不是攻擊其他參選人」。

楊安澤當日稍後在記者提問環節再度遇到困境，當他被問及是否支持廢除「民權法」(Civil Rights Law)的第50-a條法規，即公開警員的處分紀錄時，他一度無法自己回答該問題，甚至被與會記者質問是否了解這項法規。

楊安澤以「這不是關於(第50-a條法規)的強制採訪」為由，試圖結束這一問題，他的支持者、前紐約市警雷蒙德(Edwin Raymond)隨後救場，並補充這項法規有關公開警員的處分紀錄。

市長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)團隊，曾指責楊安澤要求為家暴受害人建立單獨收容所的言論；斯靜格的發言人(Tyrone Stevens)史蒂文斯對此表示，市府早已為家暴受害者建立單獨的收容所，批評對方不了解政府運作，並稱「下一任市長應擴建這些收容所」。

紐約市 楊安澤 家暴

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