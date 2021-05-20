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理髮店百分百重開 華人店主：看到希望

記者牟蘭／紐約報導
政府19日允許髮廊客容量達100%，多名業者對未來充滿希望。(記者牟蘭／攝影)
政府19日允許髮廊客容量達100%，多名業者對未來充滿希望。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情爆發，重創各行各業，法拉盛的多家經營數十年的髮廊也一度為防疫關閉，重新開門後，每天也客源寥寥，店主因每月至少萬元的房租擔憂不已；但隨著越來越多的民眾接種疫苗，店中的生意日益恢復，多名華裔髮廊店主19日表示，市府允許髮廊百分之百客容量，讓她們對未來充滿希望。

在紐約法拉盛經營美髮屋超過37年的林月娥表示，去年疫情爆發，為了防止病毒傳染以及遵守政府的居家避疫令，自家店從3月到6月期間暫時停業，她與20多名員工一度失去收入，「很著急，熟客也打電話問什麼時候開門」。

去年7月疫情趨緩，林月娥重新開門營業，她與店員不僅戴上雙層口罩，還添置消毒設施，並要求進店的顧客測體溫，並登記聯繫方式等；她說，今年初，她與員工終等到疫苗問世，因符合市府為65歲長者的接種資格，她最先於3月驅車前往布碌崙(布魯克林)接種疫苗，多名員工也陸續接種疫苗。

林月娥表示，隨著越來越多民眾接種新冠疫苗，店中的生意從今年4月開始逐漸恢復，5月已恢復至疫情前的80%，她呼籲顧客盡快接種疫苗，前來法拉盛消費。

緬街三美髮廊老闆林雅克(Jacquelin Lin，音譯)表示，去年自家店因疫情被迫停工四個月，直到去年7月才重新營業，剛開始每天只有極少的顧客上門光顧，讓她對每月2萬元的房租感到擔憂，「剛開始只有疫情前收入的20%左右」。

林雅克說，雖然收入大減，但她每月仍需支付萬元房租，但自家的出租屋卻遲遲收不到租，更增加她的壓力；熬過最難的一年後，她表示，客源近期陸續恢復，19日政府已允許髮廊百分百的客容量，讓她對未來看到更多希望。

林月娥(綠衣者)與店員不僅戴上雙層口罩，還重新添置消毒設施。(記者牟蘭／攝影)
林月娥(綠衣者)與店員不僅戴上雙層口罩，還重新添置消毒設施。(記者牟蘭／攝影)
林月娥(綠衣者)與店員不僅戴上雙層口罩，還重新添置消毒設施。(記者牟蘭／攝影)
林月娥(綠衣者)與店員不僅戴上雙層口罩，還重新添置消毒設施。(記者牟蘭／攝影)

疫情 疫苗 法拉盛

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