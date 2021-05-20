餐廳全面重開 派對訂單上門…仍建議顧客戴口罩

紐約州19日全面執行CDC口罩建議，已接種疫苗的人士在包括餐館在內的大多數室內場合可不戴口罩。（記者和釗宇／紐約報導）

紐約州19日全面執行CDC口罩 指南，完全接種疫苗 的人在包括餐館在內的大多數室內場合可不戴口罩，餐館客容量也恢復100%；法拉盛多家酒樓迎來大量客源，其中君豪大酒樓老闆表示，隨著越來越多的華裔民眾接種新冠疫苗，店裡生意也逐漸恢復，日前接到大型派對訂單，期盼客源早日恢復；華埠餐館業者則表示，疫情 沒有完全結束，保險起見仍建議顧客戴上口罩。

法拉盛君豪大酒樓董事長張曉櫻表示，本月開始，因越來越多民眾接種新冠疫苗，當地餐廳的客源也逐漸回流，「大家外出就餐的信心逐漸恢復，來君豪吃早茶客人比較多，火鍋、自助餐還有川菜的顧客都日益增加」。

張曉櫻說，「去年的今天我還待在家裡」，時隔一年疫情趨緩，政府允許餐廳恢復100%的客容量，為餐飲業者帶來希望。但她說，君豪將繼續遵守聯邦疾病防治中心(CDC)要求，為客人測體溫，要求顧客登記聯繫方式，每桌提供洗手液等，「過去幾個月，我們並沒有收到顧客因外出就餐染疫的消息」。

張曉櫻表示，日前已收到一單大型派對的訂單，她盼望疫情早日結束，店中生意盡快恢復，彌補過去一年多的經濟損失。

3月在法拉盛37大道開門營業的粵菜餐廳帝皇禦軒，19日也迎來大量客流；領班潘Jaydem表示，自家店已擺放好所有桌椅，做好迎接所有客人的準備，預計當天接待200名食客，「生意越來越好」。

然而，華埠的中餐館因遊客還沒回歸，老正興餐館老闆朱太說，儘管室內用餐恢復100%客容量，但對生意幫助不大，「就算開了200%也沒用，因為沒有客人；我們華埠主要做遊客生意，現在旅遊業慘淡，遊客都進不來，馬路上都看不到人；以前每年這個時候我們很忙的，現在周內能坐50%就很不錯了，周末會好一點。」

對於解除口罩令，朱太說，「因為我們無法確定進來的客人有沒有打過疫苗，而且現在全市的疫苗接種率也就40%左右，所以我們仍然要求客人進店需要戴口罩，當然吃飯時會取下來。」

朱太表示，「我們也不是政府機構，也沒有權利檢查他們的接種卡，還可能惹得客人不開心；但現在疫情還沒有過去，印度等一些地方疫情仍然嚴重，為了保險起見，我個人意見還是應戴口罩。」

華埠另一家餐館大福星至今都沒有開放堂食，老闆李雲說，「相比賺錢，我們自己的生命安全更重要，保護好自己和員工的安全才是最重要的；賺錢多少無所謂，只要能維持生計，就很不錯了。」

李雲說，「有客人說，即使打了疫苗也要很小心，仍然有5%的機率感染；即使絕大多數餐館都開放堂食了，我還是很有顧忌，等到80%的人都打疫苗了，我就會開放堂食；錢可以慢慢賺，沒有什麼比活下來更重要。」