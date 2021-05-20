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華社仍見民眾戴口罩出門 華裔餐飲業者：不強制顧客戴口罩

記者顏潔恩／紐約報導
華社民眾依然戴著口罩。(記者顏潔恩/攝影)
華社民眾依然戴著口罩。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市商業19日恢復100%客容量，又迎紐約州鬆綁口罩令，然而布碌崙(布魯克林)華社商業街上，大多數民眾仍戴口罩出門；華裔餐營業者表示，華人對疫情仍有防備，客容量全開也不代表顧客會馬上回流，除非全民接種，否則還是難以放心。

布碌崙華社商業街19日仍可隨處看見戴口罩的華人民眾，並未因口罩令鬆綁就脫下口罩；髮廊、超市、雜貨店門口張貼的戴口罩紙條依舊還在，顧客進入店內還要測量體溫。

「妙之發」經理黃傑森表示，該髮廊上周才新開，客容量全開100%對髮廊其實沒太大幫助，但疫情好轉總歸是好事，接下來也能有更多期盼；他說目前要求顧客進來店內消費要戴口罩，基本上顧客對此也沒有太大不滿，畢竟也都了解疫情狀況。

布碌崙8大道上的酒樓生意相較數個月前有所好轉。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙8大道上的酒樓生意相較數個月前有所好轉。(記者顏潔恩/攝影)

8大道翠園酒家黃經理說，在堂食全開後該酒樓可容納140人，在中午高峰時期民眾還會要稍微排隊等候，生意比數個月前明顯好轉，但因孩童還不能施打疫苗，目前大多家長還是不敢帶小孩前來用餐；他說，之前州府發布的防疫令，像是留下顧客聯繫方式、隨處擺放消毒洗手液、定時消毒工作等，還是會照做。

至於不強制戴口罩的新政策，黃經理說大多數華人還是戴口罩進來，少數外族裔顧客就沒有，但因是CDC發布的防疫新指南，因此不會強制顧客一定要戴口罩，但仍要求員工要戴口罩，為自己也為顧客安全著想，戴口罩就多一層防護。

金皇廷酒樓負責人陳善莊說，雖然建議顧客戴口罩，但若對方不願意，也別無他法；為了刺激消費，酒樓也將打造一個花園式戶外用餐區域，讓更謹慎的華人顧客在室外用餐，也能更安心。

他表示，中餐飲業要真正恢復，始終要依靠疫苗接種普及，很多人認為新冠疫苗不能阻擋變種病毒而不去施打，是錯誤的觀念，全民施打疫苗，才能盡早讓生活恢復常態。

布碌崙8大道上的酒樓生意相較數個月前有所好轉。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙8大道上的酒樓生意相較數個月前有所好轉。(記者顏潔恩/攝影)

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