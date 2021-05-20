口罩解封 紐約市疫情數據創半年來新低 市府繼續戴口罩

紐約州19日起全面實施CDC口罩建議，完全接種者在大多數室內外場合不需戴口罩。（記者和釗宇／攝影）

紐約州 19日起全面實施聯邦疾病防治中心(CDC)新防疫指南建議，完全接種者在大多數室內外場合不需戴口罩 ，同時州內大多數室內場所均解除客容量等防疫限制，州長葛謨(Andrew Cuomo)稱這是抗疫里程碑；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)19日表示，紐約市各項疫情數據已經回落至警戒水平以下，創下半年多以來新低，但仍呼籲民眾保持謹慎，並表示已要求市府員工上班時必須戴口罩，州參眾兩會也要求開會期間需戴口罩。

紐約州19日起全面實施CDC口罩建議，完全接種者在大多數室內外場合不需戴口罩。（記者和釗宇／攝影）

葛謨表示，「今天是紐約州的抗疫里程碑，目前全州的檢測陽性率、新冠住院率都創下去年秋天以來新低，超過1000萬民眾至少接種一針疫苗 ，又迎來了口罩解封；紐約州曾經是全美第一個執行口罩令的州，399天后這一限制終於解除，完全接種者在大多數場合不再需要戴口罩，這意味著紐約回來了。」

白思豪表示，紐約市各項疫情數據已經回落至警戒水平以下，創下半年多以來新低。（市長辦公室提供）

白思豪則表示，目前各項疫情數據都已降至警戒水平以下，為去年10月以來首次；其中，單日新增病例數為537人，低於警戒線550人，1.44%的檢測陽性率和96人的新增新冠住院人數，均早已低於警戒線水平。

對於口罩令解除，他表示，「這確實是非常重要的一天，證明疫苗接種起了作用；如果你接種了，你將享有更多的自由，能更輕鬆的呼吸同時也更安全；如果你沒有接種，最好還是謹慎一點，去打疫苗。」

但白思豪強調，在學校、公共交通、醫院和養老院等聚集場所，民眾仍須戴口罩；他敦促民眾，如果無法確定身處的場所是否所有人都打了疫苗，就應該繼續戴口罩，「我們仍然在抗擊疫情，在這種情況下，無論是否接種都應該繼續戴口罩；如果你不確定，就戴上口罩。」

他還說，他已要求市府員工工作時必須戴口罩，「因為時常會有市民前來求助，其中一些人可能沒有打疫苗，我們的員工會和他們接觸，因此還是需要戴口罩。」

除了市府，州參眾兩會也分別發表聲明稱，仍然要求所有人員在室內戴口罩；眾議長希士提(Carl Heastie)說，眾議會仍將延續過去的防疫措施，為確保所有人的安全，包括議員、員工、工作人員在內的所有人須戴口罩並保持社交距離，所有議員仍可以遠程開會；參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)說，參議會將提升室內容量限制，但所有人員繼續戴口罩，未來幾周會再評估防疫規定。