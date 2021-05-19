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楊安澤支持率腰斬…亞當斯反超 模擬競選將勝出

記者和釗宇／紐約報導
最新民調顯示，亞當斯支持率超越楊安澤。（亞當斯團隊提供）
最新民調顯示，亞當斯支持率超越楊安澤。（亞當斯團隊提供）

一份最新公布的紐約市長民主黨初選民調顯示，華裔參選人楊安澤的支持率較兩個月前下跌超五成，被布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)反超；市主計長斯靜格(Scott Stringer)的支持率未受到性騷指控影響，也大幅上升；不過，仍無任何參選人的支持率超過20%，有23%的選民未決定支持的人選；該民調的模擬競選顯示，亞當斯將在排序複選制最後一輪中擊敗楊安澤。

WPIX 11/Emerson College於5月13日至15日對1013名選民進行調查，其中包括631名民主黨籍選民；結果顯示，在此前民調中一直落後楊安澤的亞當斯的支持率達到17.5%，楊安澤排在第二，為15.4%，斯靜格以15.1%緊隨其後。

而在該機構3月發布的民調中，楊安澤的支持率曾高達32%；同時，斯靜格並未受到性騷擾指控影響，他的支持率則比3月的6%大幅上升，大約56%的受訪者表示完全不知斯靜格的性騷指控或知之甚少，28%的人表示性騷指控證據不足，只有18%的人認為指控可信，27%的人不能確定；相比之下，亞當斯的支持率則與3月時的19%相比變化不大。

其他參選人中，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)支持率為8%，非營利機構出身的莫拉萊斯(Dianne Morales)為6%，前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)為5%，前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)和前市長助理威利(Maya Wiley)均為4%，韓裔參選人張哲熙(Art Chang)為2%。

不過，有23%的受訪者表示仍未確定支持的人選，比3月時的17%有所上升，意味著參選人仍有機會改變戰局。

這項民調還對各參選人進行排序複選制模擬淘汰，結果顯示，亞當斯、楊安澤、斯靜格、賈西亞和多諾萬將進入前五名；最後一輪將由楊安澤對決亞當斯，模擬預測亞當斯將以52.6%的得票率勝出，楊安澤則為47.4%。

此外，根據民調，選民希望下屆市長解決的首要問題，有20%的選擇遊民問題，排在其後依序為住房(19%)、就業(12%)、健保(11%)和教育(10%)；去年廣受關注的警察改革問題，僅有9%的選民關注，有53%的受訪者表示對市警抱有正面印象；有高達79%的受訪者對地鐵犯罪問題表示擔憂，擔心自己家人遭遇攻擊。

最新民調顯示，楊安澤的支持率較兩個月前下跌超五成，遭亞當斯反超。（楊安澤團隊提供...
最新民調顯示，楊安澤的支持率較兩個月前下跌超五成，遭亞當斯反超。（楊安澤團隊提供）

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