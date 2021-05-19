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紐約市2萬青少年 已開始打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，全市已有約2萬名12至15歲青少年接種一針疫苗。（美聯社）
白思豪表示，全市已有約2萬名12至15歲青少年接種一針疫苗。（美聯社）

數據顯示，紐約州已有超過1000萬人至少接種一劑新冠疫苗紐約市白思豪(Bill de Blasio)18日表示，全市已有約2萬名12至15歲青少年接種了一針疫苗；為鼓勵市民接種，市府將在布魯克林籃網(Brooklyn Nets)主場巴克萊中心(Barclays Center)外設置接種點，前往接種的民眾將有機會獲得籃網隊季後賽的免費門票。

州長葛謨(Andrew Cuomo)18日表示，全州已有超過1000萬人至少接種一針疫苗，18歲以上成年人種已有62%至少接種一針，52.6%的成年人完全接種。

目前12至15歲青少年只能接種輝瑞疫苗(Pfizer)；白思豪說，目前青少年接種的需求較大，家長和孩子們已準備好接種；不過，他此前也表示，儘管全市公校計畫在9月全面復課，但市府不會強制所有學生接種。

州府此前則表示，州大(SUNY)和市大(CUNY)系統的學生，9月若返校上課則必須接種。

然而，全市共有50萬12至15歲青少年，市議員李文(Mark Levine)認為青少年接種速度仍然太慢；他說，目前全市提供輝瑞疫苗的接種站數量不足，而且許多運營時間有限，不方便仍在上學的青少年接種，他建議市府在公校內開設接種點。

白思豪表示可以考慮並說，目前青少年接種剛剛開始，尚無法判斷全面的接種速度，「我認為青少年接種數量將會穩步增長，但我們也將考慮更多其他鼓勵人們接種的措施。」

他還表示，市府此前設定7月前完全接種500萬人的目標，目前已經完成了三分之二；截至18日，全市已經施打疫苗近762萬劑，59%的成年人至少接種一針，49%完全接種。

為鼓勵市民打疫苗，白思豪還宣布，市府將在巴克萊中心設立移動接種點，市府將在前往接種的民眾中隨機抽取一定數量，中獎者將獲得籃網隊季後賽門票；該接種點將主要為全市33個接種率較低社區服務。

紐約州已有超過1000萬人至少接種一劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）
紐約州已有超過1000萬人至少接種一劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）
白思豪說，市府將在籃網隊主場巴克萊中心外設置接種點，前往接種的民眾將有機會獲得免...
白思豪說，市府將在籃網隊主場巴克萊中心外設置接種點，前往接種的民眾將有機會獲得免費籃網隊季後賽門票。（市長辦公室提供）
市府將在籃網隊主場巴克萊中心外設置接種點，前往接種的民眾將有機會獲得免費籃網隊季...
市府將在籃網隊主場巴克萊中心外設置接種點，前往接種的民眾將有機會獲得免費籃網隊季後賽門票。（市長辦公室提供）

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