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鼠輩入侵民宅 布碌崙滅鼠大作戰

記者黃伊奕／紐約報導
新冠肺炎疫情爆發後，紐約各地鼠患大增。（美聯社）
新冠肺炎疫情爆發後，紐約各地鼠患大增。（美聯社）

疫情期間因大批餐館關門、街道垃圾減少，導致全市老鼠四竄「轉戰」居民區，布碌崙(布魯克林)的一棟政府樓也隨之鬧起「鼠災」。

據悉，鬧鼠災的是布碌崙Bedford-Stuyvesant的Stuyvesant Gardens政府樓，樓內居民反應大樓內已經滿是老鼠，「這些老鼠原本主要在附近一個操場周邊活動，現在卻搬入各個公寓內安了家。」

紐約市多處政府樓爆鼠患。（本報檔案照）
紐約市多處政府樓爆鼠患。（本報檔案照）

當地市議員康立基(Robert Cornegy)說，「我不能接受任何地方出現蟲害，政府樓內居民應該和其他任何人一樣居住在安全的環境內」；樓宇局對此表示，正在努力解決日常清潔，每周進行一次滅鼠處理，增加垃圾收集頻率以及老鼠洞密封；但居民則反應問題不在垃圾收集頻率，而是根本沒有足夠的垃圾桶。

雖然看似這是政府樓又出現了新的管理問題，但實際上，疫情期間因人類活動區域的改變，不少餐館倒閉，導致老鼠開始尋找其他生活區域；其中不少居民樓內都反應出現老鼠生活痕跡。

根據紐約市此前老鼠活動數據，過去大部分老鼠集中在高樓林立或者大量食物殘渣堆積的地方，但疫情期間老鼠不僅活動時間從晚上擴大到了白天，而且開始前往更遠的地方尋找食物。

針對鼠患問題，R.A.T.S組織利用寵物狗在城市補鼠獲得不少關注。（圖片取自R....
針對鼠患問題，R.A.T.S組織利用寵物狗在城市補鼠獲得不少關注。（圖片取自R.A.T.S臉書）

一家害蟲服務公司的負責人Gene Miller表示，他們公司接到了更多來自公寓樓內要求清除鼠患的電話，「過去隨著民眾在家用餐頻率增加，住宅樓內有更多被丟棄的食物殘渣，所以也吸引了更多的老鼠入住。」

為了消滅老鼠不少居民也開始各顯神通，R.A.T.S組織過去就是專門利用寵物犬進行捕鼠行動，經過簡單的訓練，很多原本居家的寵物狗，也都成為了捕鼠高手，而且該方法針對居民樓內老鼠相比其他方式更加安全、有效。

政府樓 疫情 布碌崙

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