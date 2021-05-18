30萬屋主將受益 納蘇郡郡長每戶擬發375元

庫倫日前宣布「屋主援助計畫」的提案，若通過，預計30萬名當地的屋主每戶將獲得375元。(庫倫辦公室提供)

長島 納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)日前宣布，該郡獲得拜登總統簽署「美國救援法案」(American Rescue Plan)中3.85億元的疫情 經濟援助，她計畫將其中的1億元分發給中產階級的屋主，若這項提案通過，預計30萬名當地的屋主每人將獲得375元補助。

庫倫17日宣布，納蘇郡因疫情經濟受到重創，日前獲得聯邦政府3.85億元的經濟援助，其中2億元將用於今年的各項經濟復甦計畫；她表示，近期已多次收到房東的求助，希望政府給予相關補助，她因此當天提出這項「屋主援助計畫」，旨在緩解中產階級家庭面臨財政問題。

對於這項提案，庫倫表示，只要屋主符合初級學校稅收減免計畫(Basic STAR)，即家庭的總收入為50萬元或以下，抑或符合高級學校稅收減免計畫( Enhanced STAR)，即65歲或以上的屋主及其家庭總收入為9萬550元或以下，可獲得375元的現金；若這項提案批准，該郡將有30萬名屋主受惠。

庫倫表示，為了幫助經濟早日恢復，她希望為納稅人提供各項協助；她說，這項計畫旨在幫助納蘇郡受到衝擊的中產階級家庭，並希望他們日後收到這筆款項後，能在當地消費，促進經濟復甦，「我期待立法委員會與(郡政府)經濟顧問合作，推動這項計畫，這絕對是一件正確的事情」。

納蘇郡政府積極推動新冠疫苗 接種，政府最新的數據顯示，當地的十名成人中有七人至少接種一針疫苗，日增陽性率已下降至1%以下；根據納蘇郡衛生局資料，13日至17日期間，當地沒有一例因染疫而病重去世的患者。