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地鐵恢復24小時運行 再增警力應對猖獗犯罪

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，市警總局將向地鐵系統增派250名警察，應對日益猖獗的地鐵犯罪。（市長辦公室提供）
白思豪表示，市警總局將向地鐵系統增派250名警察，應對日益猖獗的地鐵犯罪。（市長辦公室提供）

紐約市地鐵17日起恢復24小時運行，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，市警將向地鐵系統增派250名警察，應對日益猖獗的地鐵犯罪；至此，部署在地鐵系統的警察數量增至3250名，為25年以來最多。

白思豪表示，隨著疫後恢復，已有越來越多的通勤客搭乘地鐵，地鐵警員將在通勤高峰時段加強巡邏，「疫後復甦和公共安全應該並舉，任何在地鐵犯罪的人都將受到懲罰；我們將在合適的時間、合適的地點增來更多警員，尤其是通勤高峰時段。」

這已經是今年以來市府第二次給地鐵增派警員，但近期居高不下的地鐵犯罪率導致州長葛謨(Andrew Cuomo)和大都會運輸署(MTA)經常批評市府維安警力不足；不過，白思豪也批評MTA未能及時補充人手，稱MTA的地鐵警察仍有數百個職位空缺，「我們需要MTA補足自己的人手，批評總是很容易，更應該做的是做出貢獻以及團結努力實現目標。」

白思豪表示，加強地鐵系統公共安全將有助於讓更多通勤客回歸地鐵，「現在越來越多的市民選擇搭乘地鐵，地鐵也變得更加安全，但是我們正在送出強有力的信息：我們一直在地鐵安全方面大力投入資源。」

MTA主席兼執行長費伊(Patrick Foye)對此表示歡迎，他說，「我們相信此舉將有助月解決地鐵系統內的犯罪和騷擾問題。」他還表示，自聯邦紓困金下發以來，MTA已經招聘了400名警員，其中100人將部署在地鐵系統。

但葛謨仍重申，犯罪問題仍然是紐約市和MTA的主要問題，「現在白思豪終於承認地鐵內的犯罪問題，我只能說謝天謝地。」

白思豪表示，市警總局將向地鐵系統增派250名警察，應對日益猖獗的地鐵犯罪。（市長...
白思豪表示，市警總局將向地鐵系統增派250名警察，應對日益猖獗的地鐵犯罪。（市長辦公室提供）
白思豪表示，市警總局將向地鐵系統增派250名警察，應對日益猖獗的地鐵犯罪。（市長...
白思豪表示，市警總局將向地鐵系統增派250名警察，應對日益猖獗的地鐵犯罪。（市長辦公室提供）

地鐵 MTA 白思豪

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