紐約州口罩令 明起鬆綁
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)17日表示，紐約州將從19日(周三)起全面執行聯邦疾病防治中心(CDC)鬆綁口罩規定的建議，完全接種的民眾在絕大多數室內外場所可不戴口罩、不保持社交距離，但在公共交通、養老院、遊民所、監獄、學校和醫療機構等聚集場所仍須戴口罩。
州府此前就已宣布，5月19日起，全州室外聚集活動人數限制擴大至500人，室內聚集活動人數限制增至250人，居民樓聚集活動人數限制增至50人；此外，室外用餐宵禁17日取消，室內用餐宵禁也將於31日取消，紐約市地鐵17日已恢復24小時營運。
根據CDC建議，已接種人士在餐廳、商場、辦公室、健身房、髮廊等室內場所，都可不戴口罩，但私營場所也可在此基礎上制定其他的防疫規定；目前，星巴克(Starbucks)、沃爾瑪(Walmart)、Trader Joe's、好市多(Costco)、Target、CVS等零售店都已表示已接種人士進店不必再戴口罩。
但未接種者仍須戴口罩並保持社交距離，體育、娛樂場館將畫分專門區域，供未接種人士在保持社交距離的情況下就座。
紐約尼克隊(NY Knicks)和布魯克林籃網(Brooklyn Nets)將參加NBA季後賽，麥迪遜廣場花園(MSG)和巴克萊中心(Barclays Center)將畫出超過50%的觀眾席，供已接種人士就座。
葛謨還表示，各場館也可自行決定，要求所有觀眾須完全接種，這樣室內就不必再有防疫措施，「我鼓勵各場館將接種人士座席比率設定高於50%，也可以要求所有觀眾須完全接種，這樣便於鼓勵更多人打疫苗。」
「如果你接種了，你就是安全的，不用戴口罩，也不用保證社交距離。」葛謨說，CDC做出這一建議的用意在於告訴民眾，「打疫苗是有好處的。」不過，該如何確保未接種人士戴口罩，目前沒有執行細節。
他表示，目前全州已有52.2%的成年人完全接種，61.8%的人至少接種一針，全州總計已施打1760萬劑疫苗。
葛謨還說，Radio City音樂廳將於6月19日起100%向已接種人士開放，同日將承辦翠貝卡電影節(Tribeca Festival)的閉幕式；他表示，翠貝卡電影節將成為北美地區疫後第一個實體舉辦的電影節。
此外，州府此前已宣布將紐約市全市四個地鐵站接種點的開放時間延長至本周末；葛謨表示，鑒於地鐵站接種點試點成功，州府將在另外三個地鐵站加設接種站，每個站點每日將提供300劑只需注射一針的嬌生疫苗；其中，曼哈頓125街地鐵站、皇后區牙買加(Jamaica)索芬大道(Sutphin Blvd.)-阿齊大道(Archer Ave.)地鐵站接種點開放時間為早8時至下午1時，長島鐵路Hicksville站開放時間為下午2時至7時。
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