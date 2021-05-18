紐約州口罩令 明起鬆綁

紐約州長葛謨表示，紐約州將從19日(周三)起執行CDC的口罩建議，完全接種的民眾在絕大多數室內外場所可不戴口罩、不保持社交距離。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)17日表示，紐約州將從19日(周三)起全面執行聯邦疾病防治中心(CDC)鬆綁口罩 規定的建議，完全接種的民眾在絕大多數室內外場所可不戴口罩、不保持社交距離，但在公共交通、養老院、遊民所、監獄、學校和醫療機構等聚集場所仍須戴口罩。

州府此前就已宣布，5月19日起，全州室外聚集活動人數限制擴大至500人，室內聚集活動人數限制增至250人，居民樓聚集活動人數限制增至50人；此外，室外用餐宵禁17日取消，室內用餐宵禁也將於31日取消，紐約市 地鐵17日已恢復24小時營運。

根據CDC建議，已接種人士在餐廳、商場、辦公室、健身房、髮廊等室內場所，都可不戴口罩，但私營場所也可在此基礎上制定其他的防疫規定；目前，星巴克(Starbucks)、沃爾瑪(Walmart)、Trader Joe's、好市多(Costco)、Target、CVS等零售店都已表示已接種人士進店不必再戴口罩。

但未接種者仍須戴口罩並保持社交距離，體育、娛樂場館將畫分專門區域，供未接種人士在保持社交距離的情況下就座。

紐約尼克隊(NY Knicks)和布魯克林籃網(Brooklyn Nets)將參加NBA季後賽，麥迪遜廣場花園(MSG)和巴克萊中心(Barclays Center)將畫出超過50%的觀眾席，供已接種人士就座。

葛謨還表示，各場館也可自行決定，要求所有觀眾須完全接種，這樣室內就不必再有防疫措施，「我鼓勵各場館將接種人士座席比率設定高於50%，也可以要求所有觀眾須完全接種，這樣便於鼓勵更多人打疫苗。」

「如果你接種了，你就是安全的，不用戴口罩，也不用保證社交距離。」葛謨說，CDC做出這一建議的用意在於告訴民眾，「打疫苗是有好處的。」不過，該如何確保未接種人士戴口罩，目前沒有執行細節。

他表示，目前全州已有52.2%的成年人完全接種，61.8%的人至少接種一針，全州總計已施打1760萬劑疫苗。

葛謨還說，Radio City音樂廳將於6月19日起100%向已接種人士開放，同日將承辦翠貝卡電影節(Tribeca Festival)的閉幕式；他表示，翠貝卡電影節將成為北美地區疫後第一個實體舉辦的電影節。

此外，州府此前已宣布將紐約市全市四個地鐵站 接種點的開放時間延長至本周末；葛謨表示，鑒於地鐵站接種點試點成功，州府將在另外三個地鐵站加設接種站，每個站點每日將提供300劑只需注射一針的嬌生疫苗；其中，曼哈頓125街地鐵站、皇后區牙買加(Jamaica)索芬大道(Sutphin Blvd.)-阿齊大道(Archer Ave.)地鐵站接種點開放時間為早8時至下午1時，長島鐵路Hicksville站開放時間為下午2時至7時。