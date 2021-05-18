我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

紐約馬拉松11/7回歸 選手或須接種證明

記者朱蕾／紐約報導
因疫情暫停一年後，紐約馬拉松將於今年11月回歸；圖為2019年賽事現場。(美聯社)
因疫情暫停一年後，紐約馬拉松將於今年11月回歸；圖為2019年賽事現場。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)17日宣布，全球最大的馬拉松賽事、紐約馬拉松(TCS New York City Marathon)去年引疫停辦後，將於今年回歸，11月7日舉辦其第50屆賽事；不過，此次參與人數將會限制在以往的60%，只有3萬3000名參賽者，賽事主辦方也將根據防疫指南做規畫，或將要求參賽者提供疫苗接種證明，以確保以盡可能安全的方式舉辦賽事，6月8日將開放報名。

作為六大馬拉松大滿貫賽事之一的紐約馬拉松，是最受全球馬拉松跑者歡迎的賽事，歷年參與人數最多，近年來每屆都有來自全球超過5萬名跑者參加；去年作為50周年，原本預計盛況將空前，負責舉辦的紐約路跑協會(NYRR)更是提前一年就準備好了系列紀念與慶祝活動，但無奈新冠疫情肆虐，被迫取消。

葛謨表示，「2020年因疫情取消比賽是正確決定，今年很高興歡迎跑步者回到我們美麗的城市；疫情爆發後，紐約人努力抗擊疫情，因此我們才能恢復這項標誌性的賽事，舉辦第50屆」。

隨著未來幾個月公共衛生狀況的變化，紐約馬拉松賽主辦方將根據規定調整規則，例如，必要時採取社交距離、戴口罩、健康檢查及清潔、消毒，以提供安全和成功的比賽；賽事主辦方也表示，屆時有可能會要求參賽者提供新冠疫苗接種證明或參賽前的新冠檢測陰性證明，並將要求跑者在起跑前及完賽後需戴上口罩，並限制現場觀看人數和終點區等候的參賽者親屬人數。

除了減少參賽人數，賽事還計畫對參與者、工作人員和志願者實施其他健康和安全措施，減少接觸點，提倡健康；賽事工作人員和志願者將被要求全程戴口罩。

紐約馬拉松比賽總監Ted Metellus表示，「對於此項賽事，今年將是歷史性的一年，在我們開展安全且有意義的第50屆紐約馬拉松的同時，將展現我們這座偉大城市的力量、鼓舞和決心。」

2021年紐約馬拉松更多信息，請至網站https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon查看。

紐約州 馬拉松 疫情

上一則

僑委會青年志工培訓班開放報名

下一則

排序複選制首次實施 選舉局：計票更費時

延伸閱讀

葛謨：紐約州全面執行CDC口罩建議 室外用餐宵禁今取消

葛謨：紐約州全面執行CDC口罩建議 室外用餐宵禁今取消
MTA站內疫苗接種點效果佳 延長至5月22日

MTA站內疫苗接種點效果佳 延長至5月22日

葛謨性騷案 州檢：4受害人收傳票將作證

葛謨性騷案 州檢：4受害人收傳票將作證

紐約州長葛謨彈劾案 州眾議會600元時薪聘律師

紐約州長葛謨彈劾案 州眾議會600元時薪聘律師
「讓女性感到不適」 葛謨：不算性騷擾

「讓女性感到不適」 葛謨：不算性騷擾

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30
12日在紐約市地鐵中，接連發生四起攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場

2021-05-12 13:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在