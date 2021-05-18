紐約馬拉松11/7回歸 選手或須接種證明

因疫情暫停一年後，紐約馬拉松將於今年11月回歸；圖為2019年賽事現場。(美聯社)

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)17日宣布，全球最大的馬拉松 賽事、紐約馬拉松(TCS New York City Marathon)去年引疫停辦後，將於今年回歸，11月7日舉辦其第50屆賽事；不過，此次參與人數將會限制在以往的60%，只有3萬3000名參賽者，賽事主辦方也將根據防疫指南做規畫，或將要求參賽者提供疫苗接種證明，以確保以盡可能安全的方式舉辦賽事，6月8日將開放報名。

作為六大馬拉松大滿貫賽事之一的紐約馬拉松，是最受全球馬拉松跑者歡迎的賽事，歷年參與人數最多，近年來每屆都有來自全球超過5萬名跑者參加；去年作為50周年，原本預計盛況將空前，負責舉辦的紐約路跑協會(NYRR)更是提前一年就準備好了系列紀念與慶祝活動，但無奈新冠疫情 肆虐，被迫取消。

葛謨表示，「2020年因疫情取消比賽是正確決定，今年很高興歡迎跑步者回到我們美麗的城市；疫情爆發後，紐約人努力抗擊疫情，因此我們才能恢復這項標誌性的賽事，舉辦第50屆」。

隨著未來幾個月公共衛生狀況的變化，紐約馬拉松賽主辦方將根據規定調整規則，例如，必要時採取社交距離、戴口罩、健康檢查及清潔、消毒，以提供安全和成功的比賽；賽事主辦方也表示，屆時有可能會要求參賽者提供新冠疫苗接種證明或參賽前的新冠檢測陰性證明，並將要求跑者在起跑前及完賽後需戴上口罩，並限制現場觀看人數和終點區等候的參賽者親屬人數。

除了減少參賽人數，賽事還計畫對參與者、工作人員和志願者實施其他健康和安全措施，減少接觸點，提倡健康；賽事工作人員和志願者將被要求全程戴口罩。

紐約馬拉松比賽總監Ted Metellus表示，「對於此項賽事，今年將是歷史性的一年，在我們開展安全且有意義的第50屆紐約馬拉松的同時，將展現我們這座偉大城市的力量、鼓舞和決心。」

2021年紐約馬拉松更多信息，請至網站https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon查看。