紐約客談/想回歸正常生活？快去打疫苗

紐約州將從19日鬆綁口罩令，已完全接種的民眾可不戴口罩、不保持社交距離。(記者顏嘉瑩／攝影)

新冠疫情已持續超過一年，民眾配合政府規定，遵守保持社交距離、戴口罩 規定，而在疫苗 普及下，如今終於看到了漫長隧道盡頭的光亮，州長葛謨17日宣布，紐約將從19日起全面執行聯邦疾病防治中心(CDC)的建議，完全接種的民眾可不戴口罩、不保持社交距離。

在過去超過一年裡，紐約一度從全世界疫情最嚴重的中心點，到如今已經有超過一半的成年人完全接種疫苗，而本周在口罩令的鬆綁下，全州的商業活動限制也一起解除，室外聚集活動人數上限增加、用餐宵禁逐步取消，地鐵重回24小時服務，紐約正踩著穩定的腳步，逐漸復甦，下一步，就是張開雙手，歡迎著來自世界各地的人們造訪，感受這個城市的活力。

有不少華人反對政府不再強制規定民眾戴口罩，不過在這裡得強調，如此的命令是針對那些「已完全接種疫苗的民眾」，對於那些尚未接種疫苗的人群，可就得「好自為之」。

雖然紐約的疫苗接種率高，但隨著年齡層的遞減，接種率數字也有所遞減；同時在全州新冠感染率持續下降的同時，每日接種疫苗的人數也逐漸下降，市府也推出不少「好康活動」，像是免費甜甜圈、水族館、動物園免費入場券，以及知名起士蛋糕免費送，和漢堡餐廳免費兌換薯條等。

如今在CDC的建議下，紐約鬆綁口罩令，就有如向那些已經接種完疫苗的人們宣示，在疫苗的保護下，人們可以回歸正常生活；換句話說，也在鼓勵那些尚未接種疫苗的人群：「想要回歸正常生活嗎？去打疫苗吧！」

（紐約客談 ，每周二至六見報）