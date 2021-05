濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當

葛謨所著的抗疫回憶錄去年為他帶來312萬元收入。(美聯社)

紐約州 府17日披露,州長葛謨 (Andrew Cuomo)所著的抗疫回憶錄「美國危機:從新冠肺炎疫情 中獲得的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic),去年為他帶來312萬元收入,另有200萬元將在未來兩年收入囊中;不過,葛謨因在寫作此書時涉嫌濫用公共資源,目前正在接受調查。

葛謨發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示,扣除相關支出和稅,這本回憶錄去年給葛謨帶來的淨收入為153萬7508元;他說,葛謨將把這部分收入的三分之一捐給非營利機構「紐約團結道路」(United Way of New York State),用於紐約州的疫情紓困和疫苗接種工作,其餘款項將分別投入三個女兒的信託基金中。

自去年10月出版以來,該書已經成為葛謨及其出版商皇冠公司(Crown)的搖錢樹;然而,葛謨的境遇已經和當時大不相同,目前他正在遭受多重調查,包括性騷擾指控、養老院醜聞,以及他在協作此書時涉嫌濫用公共資源,使用州府員工幫助編輯、遞送稿件和推介活動。

此前皇冠公司已經取消了對此書的推介活動,以及發行平裝本的計畫,這讓人開始懷疑該公司未來是否還會全額支付葛謨此書的版稅;其實,該書銷售令人失望,根據NPD BookScan的數據,該書的硬皮版本僅售出5萬本,皇冠公司甚至無法收回投資。

目前,州檢察長辦公室針對葛謨寫作此書是否濫用公共資源進行調查;根據紐約州公務員相關規定,葛謨去年在寫作此書前,曾得到州公務操守聯合委員會(Joint Commission on Public Ethics)的批准,該委員會要求葛謨著書過程中不得使用州府資源,如占用員工時間。

但根據相關指控,葛謨辦公室的一些助理在去年掩蓋養老院疫情的同時,卻又協助葛謨著書推介;葛謨的高級助理德羅莎(Melissa DeRosa)曾與出版商視頻會面,並幫助協作初稿,另有州府員工則參與了信息核對、複印等工作;不過,葛謨否認存在任何相關的不正當行為,稱員工協助著書都是自願的。