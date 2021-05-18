我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當

記者和釗宇／紐約報導
葛謨所著的抗疫回憶錄去年為他帶來312萬元收入。（美聯社）
葛謨所著的抗疫回憶錄去年為他帶來312萬元收入。（美聯社）

紐約州府17日披露，州長葛謨(Andrew Cuomo)所著的抗疫回憶錄「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)，去年為他帶來312萬元收入，另有200萬元將在未來兩年收入囊中；不過，葛謨因在寫作此書時涉嫌濫用公共資源，目前正在接受調查。

葛謨發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，扣除相關支出和稅，這本回憶錄去年給葛謨帶來的淨收入為153萬7508元；他說，葛謨將把這部分收入的三分之一捐給非營利機構「紐約團結道路」(United Way of New York State)，用於紐約州的疫情紓困和疫苗接種工作，其餘款項將分別投入三個女兒的信託基金中。

自去年10月出版以來，該書已經成為葛謨及其出版商皇冠公司(Crown)的搖錢樹；然而，葛謨的境遇已經和當時大不相同，目前他正在遭受多重調查，包括性騷擾指控、養老院醜聞，以及他在協作此書時涉嫌濫用公共資源，使用州府員工幫助編輯、遞送稿件和推介活動。

此前皇冠公司已經取消了對此書的推介活動，以及發行平裝本的計畫，這讓人開始懷疑該公司未來是否還會全額支付葛謨此書的版稅；其實，該書銷售令人失望，根據NPD BookScan的數據，該書的硬皮版本僅售出5萬本，皇冠公司甚至無法收回投資。

目前，州檢察長辦公室針對葛謨寫作此書是否濫用公共資源進行調查；根據紐約州公務員相關規定，葛謨去年在寫作此書前，曾得到州公務操守聯合委員會(Joint Commission on Public Ethics)的批准，該委員會要求葛謨著書過程中不得使用州府資源，如占用員工時間。

但根據相關指控，葛謨辦公室的一些助理在去年掩蓋養老院疫情的同時，卻又協助葛謨著書推介；葛謨的高級助理德羅莎(Melissa DeRosa)曾與出版商視頻會面，並幫助協作初稿，另有州府員工則參與了信息核對、複印等工作；不過，葛謨否認存在任何相關的不正當行為，稱員工協助著書都是自願的。

葛謨 紐約州 疫情

上一則

引渡康州受審未決 潘勤軒仍關押阿州

下一則

楊安澤、黃敏儀、李真相互背書 訪法拉盛商家

延伸閱讀

葛謨：紐約州全面執行CDC口罩建議 室外用餐宵禁今取消

葛謨：紐約州全面執行CDC口罩建議 室外用餐宵禁今取消
MTA站內疫苗接種點效果佳 延長至5月22日

MTA站內疫苗接種點效果佳 延長至5月22日

葛謨性騷案 州檢：4受害人收傳票將作證

葛謨性騷案 州檢：4受害人收傳票將作證

紐約州長葛謨彈劾案 州眾議會600元時薪聘律師

紐約州長葛謨彈劾案 州眾議會600元時薪聘律師
「讓女性感到不適」 葛謨：不算性騷擾

「讓女性感到不適」 葛謨：不算性騷擾

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
三嫌犯連續攻擊多名乘客，紐約市地鐵安全成隱患。(本報檔案照)

紐約市地鐵攻擊1晚5起 3嫌12分鐘連犯4案

2021-05-15 02:30
12日在紐約市地鐵中，接連發生四起攻擊案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約地鐵3小時內連續4起攻擊案 2起在時報廣場

2021-05-12 13:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在