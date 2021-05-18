濫用公權？葛謨抗疫回憶錄賺數百萬稱無不當

葛謨所著的抗疫回憶錄去年為他帶來312萬元收入。（美聯社）

紐約州 府17日披露，州長葛謨 (Andrew Cuomo)所著的抗疫回憶錄「美國危機：從新冠肺炎疫情 中獲得的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)，去年為他帶來312萬元收入，另有200萬元將在未來兩年收入囊中；不過，葛謨因在寫作此書時涉嫌濫用公共資源，目前正在接受調查。

葛謨發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，扣除相關支出和稅，這本回憶錄去年給葛謨帶來的淨收入為153萬7508元；他說，葛謨將把這部分收入的三分之一捐給非營利機構「紐約團結道路」(United Way of New York State)，用於紐約州的疫情紓困和疫苗接種工作，其餘款項將分別投入三個女兒的信託基金中。

自去年10月出版以來，該書已經成為葛謨及其出版商皇冠公司(Crown)的搖錢樹；然而，葛謨的境遇已經和當時大不相同，目前他正在遭受多重調查，包括性騷擾指控、養老院醜聞，以及他在協作此書時涉嫌濫用公共資源，使用州府員工幫助編輯、遞送稿件和推介活動。

此前皇冠公司已經取消了對此書的推介活動，以及發行平裝本的計畫，這讓人開始懷疑該公司未來是否還會全額支付葛謨此書的版稅；其實，該書銷售令人失望，根據NPD BookScan的數據，該書的硬皮版本僅售出5萬本，皇冠公司甚至無法收回投資。

目前，州檢察長辦公室針對葛謨寫作此書是否濫用公共資源進行調查；根據紐約州公務員相關規定，葛謨去年在寫作此書前，曾得到州公務操守聯合委員會(Joint Commission on Public Ethics)的批准，該委員會要求葛謨著書過程中不得使用州府資源，如占用員工時間。

但根據相關指控，葛謨辦公室的一些助理在去年掩蓋養老院疫情的同時，卻又協助葛謨著書推介；葛謨的高級助理德羅莎(Melissa DeRosa)曾與出版商視頻會面，並幫助協作初稿，另有州府員工則參與了信息核對、複印等工作；不過，葛謨否認存在任何相關的不正當行為，稱員工協助著書都是自願的。