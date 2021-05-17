MTA站內疫苗接種點效果佳 延長至5月22日
紐約州府上周在紐約市八個主要地鐵和鐵路站內試點開設新冠疫苗接種點，接種者可獲得免費的單周捷運卡一張；州長葛謨(Andrew Cuomo)16日表示，地鐵站接種點的疫苗施打量已超過4600劑，試點效果不錯，因此將其中四個較為繁忙的接種點運營時間延長至5月22日；同時，全州單日新冠檢測陽性率已經降至1%，為去年10月10日以來新低。
州府本次延長運營的地鐵站接種點包括曼哈頓的賓州車站(Penn Station)、大中央車站(Grand Central)、布朗士區的東180街站和布碌崙(布魯克林)的Broadway Junction站，各接種站每日可施打最多300劑單針注射的嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，5月12日開通至15日期間，以上四個站點已經施打3497劑；大都會運輸署(MTA)已與和諧社區醫療大聯盟社區護理(SOMOS Community Care)合作，將接種站營業延長至22日。
葛謨表示，「將疫苗接種點安排在民眾工作和生活的關鍵地點，是疫苗接種工作的關鍵部分，這一試點非常成功，我們將繼續保留這四個接種點，讓更多民眾接種。」
其中，大中央車站(Grand Central)、布朗士區東180街地鐵站接種點開放時間為早8時至下午1時，賓州車站(Penn Station)、布碌崙(布魯克林)Broadway Junction站接種點開放時間為下午3時至晚8時。
州府數據顯示，目前全州已經施打超過1755萬劑疫苗，61.6%的成年人至少接種一劑，51.9%的成年人已經完全接種。
同時，全州單日新冠檢測陽性率已經降至1%，為去年10月10日以來新低，全州七天平均陽性率已經連續41天下降，目前為1.13%；其中，紐約市、長島和中哈德遜地區的單日陽性率均降至1%以下，為去年9月3日以來首次；全州新冠住院人數降至1583人，為去年11月9日以來新低，上周淨減少441人。
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