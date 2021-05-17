MTA站內疫苗接種點效果佳 延長至5月22日

MTA站內接種疫苗施打量已超過4600劑。（MTA提供）

紐約州府上周在紐約市 八個主要地鐵和鐵路站內試點開設新冠疫苗 接種點，接種者可獲得免費的單周捷運卡一張；州長葛謨(Andrew Cuomo)16日表示，地鐵站 接種點的疫苗施打量已超過4600劑，試點效果不錯，因此將其中四個較為繁忙的接種點運營時間延長至5月22日；同時，全州單日新冠檢測陽性率已經降至1%，為去年10月10日以來新低。

葛謨表示，地鐵站接種點的疫苗施打量已超過4600劑，四個較為繁忙的地鐵接種點運營時間延長至5月22日。（州長辦公室提供）

州府本次延長運營的地鐵站接種點包括曼哈頓的賓州車站(Penn Station)、大中央車站(Grand Central)、布朗士區的東180街站和布碌崙(布魯克林)的Broadway Junction站，各接種站每日可施打最多300劑單針注射的嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，5月12日開通至15日期間，以上四個站點已經施打3497劑；大都會運輸署(MTA)已與和諧社區醫療大聯盟社區護理(SOMOS Community Care)合作，將接種站營業延長至22日。

葛謨表示，「將疫苗接種點安排在民眾工作和生活的關鍵地點，是疫苗接種工作的關鍵部分，這一試點非常成功，我們將繼續保留這四個接種點，讓更多民眾接種。」

葛謨表示，地鐵站接種點的疫苗施打量已超過4600劑，四個較為繁忙的地鐵接種點運營時間延長至5月22日。（MTA提供）

其中，大中央車站(Grand Central)、布朗士區東180街地鐵站接種點開放時間為早8時至下午1時，賓州車站(Penn Station)、布碌崙(布魯克林)Broadway Junction站接種點開放時間為下午3時至晚8時。

州府數據顯示，目前全州已經施打超過1755萬劑疫苗，61.6%的成年人至少接種一劑，51.9%的成年人已經完全接種。

同時，全州單日新冠檢測陽性率已經降至1%，為去年10月10日以來新低，全州七天平均陽性率已經連續41天下降，目前為1.13%；其中，紐約市、長島和中哈德遜地區的單日陽性率均降至1%以下，為去年9月3日以來首次；全州新冠住院人數降至1583人，為去年11月9日以來新低，上周淨減少441人。