紐約市警方統計：攻擊亞裔者 半數有心理疾病

紐約市警方統計，今年因攻擊或騷擾亞裔而被捕的嫌犯中，有一半有心理健康問題。圖為上月為反仇恨亞裔舉辦的遊行集會。(本報檔案照)

紐約市 警統計，自今年1月在全市因攻擊或騷擾亞裔 而被捕的23人中，有11人在此前被捕紀錄中，承認或被診斷出患有精神疾病，相當於約有一半的攻擊者為有心理健康問題。

雖然今年與全市發生的隨機攻擊案數字上升，但市警認為與心理疾病問題並無絕對關連，不過在針對亞裔的攻擊案中，卻可見心理疾病與攻擊者的正相關，也讓紐約市警跨部門行動(NYPD's Interagency Operations)負責人托賓(Theresa Tobin)說：「這不正常。」

在上月初拉扯亞裔女子頭髮而被捕的28歲嫌犯魯索(Joseph Russo)，連續犯下三起仇恨犯罪，其他兩件還包括在布碌崙(布魯克林)推倒一名77歲華裔老翁，以及毆打64歲華婦頭部等；被捕後他被控仇恨攻擊(Assault as a Hate Crime)、仇恨騷擾(Aggravated Harassment)等罪名，不過根據魯索親友說，他患有精神疾病，在犯案時由於藥已吃完才導致失控攻擊。

魯索的哥哥羅沙(Jason Rosa)在接受媒體訪問時聲稱，弟弟沒有種族歧視 ，「他只是不清楚自己在做什麼」。

在處理有心理疾病的嫌犯時，市警的行為健康部門(The NYPD's Behavioral Health Division)通常透過警員與專家的合作，來審視嫌犯及犯下的罪行，並評估嫌犯是否應接受市健康與心理衛生局的服務。托賓表示，目前的統計數據，並未看到明顯的需求增加。

市健康與心理衛生局發言人表示，患有心理疾病的族群通常都會成為暴力犯罪案下的受害者，而非加害人，她表示：「我們不應該將心理疾病與犯罪連結在一起。」

該發言人並說：「對於那些極少數患有心理疾病，且會對其他人造成危害的族群，我們也有提供相關的協助服務與項目。」

也由於警方無法調出嫌犯的醫療紀錄，僅能靠嫌犯被捕時的口供以及前科紀錄為依據，警方表示，即便今年以來有不少民眾被無端攻擊，但市警內部未用嫌犯是否患有心理疾病，來將隨機攻擊案做進一步的細分統計，因此目前無法得知今年全市有多少因嫌犯心理疾病而起的隨機攻擊案。