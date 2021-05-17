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民調：6成民主黨籍選民 支持增警局預算 還盼市府收回公交控制權

記者和釗宇／紐約報導
民調顯示，紐約市超六成民主黨選民支持增加市警預算，也支持下屆市長從州府手中拿回紐約市公共交通的控制權。（市長辦公室提供）
民調顯示，紐約市超六成民主黨選民支持增加市警預算，也支持下屆市長從州府手中拿回紐約市公共交通的控制權。（市長辦公室提供）

一項最新民調顯示，公共安全是民主黨籍選民在市長競選中最關心的議題，大部分人支持增加市警局預算，同時也支持下屆市長從州府手中拿回紐約市公共交通的控制權；此前，目前民調排名前兩位的華裔紐約市長參選人楊安澤、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯都已表態支持警察

公民團體「紐約人爭取美好未來」(New Yorkers for a Better Future)委託研究公司Schoen Cooperman Research，於5月4日至9日對超過1000名民主黨籍選民進行了調查。

民調顯示，紐約市超六成民主黨選民支持增加市警局預算，也支持下屆市長從州府手中拿回...
民調顯示，紐約市超六成民主黨選民支持增加市警局預算，也支持下屆市長從州府手中拿回紐約市公共交通的控制權。（市長辦公室提供）

調查顯示，21%的受訪者將犯罪問題作為最關心的問題，20%的人則認為族裔正義更為重要，14%的人更關心可負擔住房；相比之下，僅有10%的人認為刑事司法和警局改革問題最重要，僅排在第八位；同時，超過60%的受訪者支持增加市警局預算，包括增加警員、在地鐵系統部署更多警察。

另外，高達63%的人希望下屆市府從州府手中拿回紐約市公共交通的控制權，其中27%的人對此表示「強烈支持」，36%的人「一般性」支持，僅有22%的人反對，15%的人表示不確定。

大都會運輸署(MTA)自1967年以來就由州府控制，目前的領導層全部由州長葛謨(Andrew Cuomo)提名，但這種體制讓民眾感到權責混亂，一些市民誤以為市府應該為地鐵系統的紕漏負責。

市議長張晟2019年就曾提出將紐約市公共交通從MTA中剝離、由市府控制的想法，目前多名市長參選人對這一提案態度複雜，部分同意者認為應當在MTA董事會中增加市府席位，反對者則認為MTA虧空太大，市府無法負擔。

在Schoen Cooperman Research此前進行的另一份民調中，有21%的民主黨選民表示會在6月22日的初選中將楊安澤排在第一位，17%的選民則將亞當斯作為第一順位；二人已在上周舉行的第一輪市長競選電視辯論中表示支持警察，上任後將增加是警局經費、在地鐵中部署更多警察，遏制犯罪；同時，楊安澤也支持將MTA控制權收回市府。

紐約市 MTA 警察

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