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新里程碑…紐約市陽性率降至1%以下 全州逾半數成年人完全接種疫苗

記者洪群超╱紐約報導
紐約州18歲以上人口已有一半完全接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）
紐約州18歲以上人口已有一半完全接種新冠疫苗。（州長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)15日宣布，紐約抗疫又達新里程碑，全州成年人中已超過一半完全接種，全體州民中也有近半至少已打一針；而紐約已持續40天新冠陽性率下降，其中紐約市的檢測陽性率已降至1%以下。

「我們正在穩步邁向隧道盡頭的那束光。」葛謨表示，紐約在防疫措施持續鬆綁、重啟不斷邁步、生活逐步恢復正常的情況下，新冠陽性率已經持續40天降低；全州陽性率如今已降到1.06%，七日平均陽性率也降到1.18%，是自去年10月19日以來的最低點。

葛謨當天也宣布紐約新冠疫苗接種工作抵達里程碑，18歲以上州民中，51.5%已完全接種，而已打至少一劑者達到61.4%；而從全州總人口來看，至少已打一劑疫苗者也已近半，達49.6%，完成接種者則達到總人口數的41.3%。

葛謨表示，疫情數字的不斷好轉，顯見疫苗的有效性，並呼籲更多州民盡快接種；雖然全州每日接種人數有所下降，但過去24小時裡，全州施打疫苗仍有14萬3553劑，其中州府在大都會運輸署(MTA)所管理的紐約市地鐵站、長島火車站等處新設立的臨時疫苗接種點，也施打了1198劑疫苗。

紐約市的疫情情況也令人鼓舞，新冠陽性率15日已跌下1%，為0.98%。紐約市完全接種者已達到372萬2689人，有452萬8736人至少已接種了一劑疫苗；而紐約市開放12至15歲年齡段接種疫苗的首日，就為超過2500名該年齡層者接種，已預約者則達6000人。

紐約州18歲以上人口已有一半完全接種了新冠疫苗。（州長辦公室提供）
紐約州18歲以上人口已有一半完全接種了新冠疫苗。（州長辦公室提供）

根據州府此前規畫，19日紐約州將迎來新一階段重啟，餐廳、辦公室、零售業、電影院、博物館、髮廊、遊樂園和健身中心等，都可以恢復100%客容量。

聯邦疾病防治中心(CDC)已更新防疫指南，解除對已經完全新冠疫苗接種者的口罩要求，目前全美過半州已解除室內外的口罩令，不過紐約迄今仍未跟進，；府表示還在跟醫療公衛專家研討，預計最快周一(17日)才會決定是否依照CDC新指南來更新包括室內外戴口罩等防疫要求。

紐約市 疫苗 葛謨

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