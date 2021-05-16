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團結反仇恨 紐約亞裔社團站出來

記者張晨／紐約報導
亞太公共事務聯盟紐約分會且林士果舉辦團結反仇恨集會。(記者張晨／攝影)
亞太公共事務聯盟紐約分會且林士果舉辦團結反仇恨集會。(記者張晨／攝影)

為慶祝每年5月的「亞太裔傳統月」(Asian Pacific American Heritage Month)，亞太公共事務聯盟紐約分會(APAPA)聯合紐約中華公所、中華總商會等多個社區僑團、民選官員及參選者，16日在曼哈頓且林士果(Chatham Square)舉辦慶祝會暨團結反仇恨集會，並呼籲民眾註冊投票，讓華人反對仇恨的聲音更加響亮。

影音來源：記者張晨

亞太公共事務聯盟紐約分會董事長、中華公所主席于金山表示， 亞裔美國人對國家的貢獻和建設不論過去還是現在，既有功勞更有苦勞，這裡也是他們的家園，是他們的歸屬地，自新冠疫情大爆發以來，仇恨和暴力犯罪就如同病毒一樣傷害無辜的亞裔同胞，仇恨本身才是病毒。

分會會長王曉薇表示， 舉辦此次集會活動旨在宣揚和平友愛、公平正義，使更多美國主流社會關注亞太裔的聲音。

當日天公作美，許多參加遊行集會的團體和民眾攜帶標語出席；他們表示，近來針對仇恨亞裔情緒高漲，許多無辜的亞裔居民不斷遭受傷害，希望政府不要只是口頭說支持亞裔，而是提供實際幫助。

人群中也不乏華裔家長帶孩子前來，認為此類活動是極好的機會教育；林女士帶著七歲女兒林可兒手舉「停止仇恨亞裔」站在人群中，林女士說，在美國的亞裔已經當「啞裔」太久，導致在疫情期間被當作代罪羔羊。

市議員顧雅明則表示，針對亞裔的犯罪行為很難確定為仇恨犯罪，就算警方將嫌犯抓獲，也會在很短時間內釋放，使他們有機會再次作案；而造成這種現象的原因很多，包括法律和執法層面等問題。

美國亞裔社團聯合總會主席、美國亞裔維權大聯盟會長陳善莊表示，在執法過程中，界定仇恨犯罪的確鑿證據難以收集，許多受害人由於語言不通、擔心報復等考慮，往往選擇沉默；希望政府能拿出實際可行的解決方案，不然亞裔權益無法得到保障。

亞裔 美國 紐約

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