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解除口罩令？州府最快17日定奪

記者洪群超／紐約報導
紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。圖為紐約街頭已有民眾不戴口罩。（Getty Images）
紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。圖為紐約街頭已有民眾不戴口罩。（Getty Images）

聯邦疾病防治中心(CDC)13日更新防疫指南，已完成新冠疫苗接種者室內外都可不戴口罩，但紐約州府14日回應，仍未決定是否取消紐約州的口罩令，指出州府和衛生部門正在研討CDC的新指南，最快下周一(17日)才會定奪；但已有諸多民選官員及餐飲業、服務業要求州府盡快遵從CDC指導，解除口罩令等防疫要求，讓紐約加速回歸正常。

根據CDC更新的防疫指南，已完成新冠疫苗接種兩周後的人士，可不受限制安全回歸正常生活，包括室內外無需再戴口罩，也不用再保持安全距離，除了在醫院、監獄、遊民收容所等特殊公共場所及搭乘飛機、火車等公共運輸工具。

全美近半數由共和黨執政的保守州，此前已早早解除口罩令，在CDC更新防疫指南後，包括伊利諾州、賓州、內華達州、康州等也都紛紛調整口罩令；但紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)在當日表示，紐約靠著事實與科學走出疫情至暗時刻，對防疫政策的變動將很謹慎，等州府和衛生部門討論研究後，再做決定。

紐約州19日將迎來新一階段重啟，州內餐館、辦公室、零售業、電影院、博物館、髮廊、遊樂園和健身中心等，都可以恢復100%客容量。

14日已有多位共和黨籍州議員呼籲州府遵從CDC的新防疫指南，盡快解除口罩令及放鬆其他防疫管制；州參議員Mike Martucci便指出，葛謨口口聲聲說州府的防疫政策遵從科學，「CDC是美國衛生機構的領軍部門，它的建議很明顯就是基於科學和數據」。

代表紐約市餐館和酒吧的紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)也呼籲州府遵循CDC建議，解除更多防疫限制；該聯盟執行長Andrew Rigie表示，應該盡快消除對餐館及酒吧等的限制，加快重啟步伐，歡迎更多顧客，才能幫助紐約市盡快從疫情打擊下復甦。

奧伯尼餐館聯盟(Albany Restaurant Association)主席Jason Pierce也呼籲州府遵從CDC新指南，「餐館業主們不想介入關於戴口罩的政治遊戲裡，只希望州府能盡快根據聯邦新規確定新要求，我們好照章要求顧客。」

根據州府14日數據，紐約州的新冠陽性率已達到自去年10月10日以來的最低點，僅為1.01%；全州目前已有41.2%的州民完成疫苗接種，接種至少一劑者則已達50.9%。

紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。（路透）
紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。（路透）
紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。圖為紐約街頭已有民眾不...
紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。圖為紐約街頭已有民眾不戴口罩。（Getty Images）
紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨尚未決定是否跟進CDC新防疫指南，解除口罩令。（州長辦公室提供）

紐約州 防疫 CDC

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