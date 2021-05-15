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染疫者遺體 市府限30天內認領

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體。(本報檔案照)
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)日落公園居民此前發起請願書，督促市府盡快將救災停屍房的750具遺體埋葬處理；紐約市法醫辦公室日前發布消息，給予染疫死者的親屬30天時間來認領遺體，否則之後一律葬在布朗士哈特島(Hart Island)。

位於日落公園39街碼頭的緊急停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，在最高峰時存放超過3000具遺體，上周還 有750具新冠染疫者遺體；但從本月初起，市法醫辦公室有意撤銷掉停屍房，積極呼籲死者親人前來認屍，最新數據顯示，停屍房還有350具遺體。

大部分死者的親人都授權市府將遺體直接葬在哈特島，但仍有家屬還沒有點頭同意，造成遺體無期限地放在車上；這些親屬有的拒絕回應，有的因無法負擔喪葬費用而拖延；該事件引起日落公園多個組織的注意，在社區領袖佐丹奴(Tony Giordano)的帶領下，多人簽署請願書，要求盡快埋葬遺體。

市法醫辦公室副局長馬尼奧蒂斯(Dina Maniotis)日前在聲明中提到，為逐步減少對停屍房的依賴，將給死者親人時間準備，讓他們盡早處理後事；而最新的消息透露，市府將給家屬30天期限，之後未前往認領的遺體將會葬在全美最大公墓之一的哈特島，預計在8月左右完成這項工作。

日落公園救災停屍房每日從早上8時30分至晚10時30分營業，讓各家庭有充裕時間前往認領親人遺體；馬尼奧蒂斯此前表示，只要家屬點頭，他們很快就能把屍體轉移到哈特島。

根據統計，共有2666具遺體在2020年葬在哈特島上，今年至今則有504具遺體已葬在哈特島。

日落公園 紐約市 布朗士

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