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兒童月補助最高300元…孟昭文：快報稅

記者牟蘭／紐約報導
國會眾議員孟昭文呼籲民眾盡快提交稅表，享受「美國救援法案」的兒童抵稅福利；圖為法拉盛等待領取救濟食品的民眾。(記者牟蘭／攝影)
國會眾議員孟昭文呼籲民眾盡快提交稅表，享受「美國救援法案」的兒童抵稅福利；圖為法拉盛等待領取救濟食品的民眾。(記者牟蘭／攝影)

今年報稅將於17日(周一)截止，國會眾議員孟昭文13日呼籲民眾盡快提交稅表，其中家中有孩子且符合要求的家庭，可根據已通過的「美國救援法」(American Rescue Plan)，享受兒童抵稅福利，每個孩子每月最多可獲得300元，最快7月可收到這筆補助金。

孟昭文13日表示，這項兒童抵稅福利是拜登總統3月簽署的1.9兆元「美國救援法」的內容之一；根據該法，符合資格的家庭需向國稅局(IRS)提交2020年的稅表，當局計算出每家庭的月補助金後，再寄回退稅，「即使家中沒有收入或過去沒有繳稅，當局也建議在截止期前報稅」。

由於疫情重創每個家庭，孟昭文表示，她希望這項兒童抵稅福利能幫助家中有孩子的父母或監護人度過難關，「我們必須要做所有能做的事情，幫助經濟恢復正常，每個月的補助金能直接發放到所需家庭的手中，這些勤勞工作的家庭值得政府所有的幫助」。

根據紀錄，孟昭文代表的國會眾議院第六選區，共有13萬500名兒童，其中82%的孩子都能享受這項抵稅福利，意味著3萬8500個家庭中，平均每家能獲得2400元的補助。

根據「美國救援法案」的兒童抵稅福利，家中六歲以下的兒童最高可獲得3600元年度抵稅補助，每名六至17歲的兒童最高可獲得3000元，預計每名六歲以下的兒童每月可領300元，六歲至17歲的兒童可領250元；這筆款項最快在7月發放，持續至今年年底。

符合享受兒童福利抵稅福利的家庭夫妻聯合報稅，要求總收入不能超過15萬元，其中家中個人最高收入不能超過11萬2000元，若是單親家庭，收入不能超過7萬5000元；且申請的孩子必須有社會安全號碼(SSN)，與申請者居住至少半年，且在2021年13月31日前未滿18歲。

符合資格的兒童，可以是家中子女、繼子女、兄弟姊妹、孫子孫女、姪子姪女、外甥外甥女、收養或寄養兒童，或是其他特定親屬；報稅的成人須有社安號或報稅號碼(ITIN)。

育有18歲以下兒童的美國家庭，最快今夏將開始收到兒童抵稅。（本報檔案照片）
育有18歲以下兒童的美國家庭，最快今夏將開始收到兒童抵稅。（本報檔案照片）

福利 報稅 孟昭文

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