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紐約新冠陽性率7個月來最低 呼吸器檢測盒馳援印度

記者洪群超／紐約報導
紐約市宣布馳援印度新冠檢測設備及呼吸機；圖為印度如今新冠疫情嚴重。（新華社）
紐約市宣布馳援印度新冠檢測設備及呼吸機；圖為印度如今新冠疫情嚴重。（新華社）

市長白思豪(Bill de Blasio)14日表示，紐約市新冠陽性率跌至七個月來的最低點，七天平均陽性率僅1.78%；他也宣布紐約市如今從疫情中走出，將馳援如今深陷新冠變種病毒疫情下的印度，提供超過400萬套新冠檢測盒和近5000台呼吸器。

白思豪當日在每周例行的紐約公共電台訪談中，表示向紐約市民宣布此疫情持續下降的好消息；全市14日新增802例新冠陽性確診，其中85人症狀嚴重住院，白思豪呼籲市民繼續堅持防疫不鬆懈，並盡快完成疫苗接種。

根據市府數據，截至14日，全市已施打736萬6582劑新冠疫苗。白思豪表示，13日全市開始為12歲至15歲年齡段者接種疫苗，當日共有約2500名該年齡層者接種，並有約6000名預約。

白思豪說，更多家長願意讓適齡子女接種疫苗是好消息，不過市府不打算要求秋季返校的公校學生必須完成新冠疫苗接種，「全市公校已經證明在沒有打疫苗的情況下，仍能安全重開，我相信秋季開學時一切會安好，不管有沒有打疫苗，每個人都能安全返校。」

白思豪當日也宣布，紐約市府將從庫存中調撥超過400萬套新冠檢測盒及5000台呼吸器，援助目前處於嚴重疫情中的印度；他表示，這批物資將通過與聯邦政府和印度政府的合作，運送到急需抗疫資源的印度一線。

「一年之前，紐約市是這場全球性瘟疫的中心，如今輪到我們站出來，幫助印度度過這一危機時刻。」白思豪說，這場疫情已顯示，沒有那個地方可以獨善其身，互幫互助才能最終戰勝疫情。

紐約市 白思豪 疫苗

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