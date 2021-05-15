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油管遭駭引恐慌 加油站坐地漲價 紐約州檢要查

記者洪群超／紐約報導
殖民油管公司日前遭駭導致美東油荒，油價大漲，諸多加油站出現民眾排隊加油情況。（Getty Images）
殖民油管公司日前遭駭導致美東油荒，油價大漲，諸多加油站出現民眾排隊加油情況。（Getty Images）

經營美國東岸輸油管線系統的殖民油管公司日前因遭駭客襲擊，被迫關閉管線多日，導致美東地區汽油價格飆漲；紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)13日表示，已發現州內有一些加油站利用該事件，利用民眾恐慌心理惡意飆漲油價來牟利，州檢已介入調查，並呼籲民眾積極舉報。

殖民油管公司此次遭駭事件，導致油價飆漲，全美汽油零售價突破每加侖3元，為近六年來最高點；雖然Colonial已在12日宣布危機處理完畢，重啟供應美東地區的汽油與柴油輸送管道，但因此次駭客襲擊造成民眾恐慌，從南部到美東各加油站，近日都出現民眾大排長龍加油，諸多加油站無油可賣，油價也都劇增。

殖民油管公司日前遭駭導致美東油荒，使得油價大漲；圖為紐約一座加油站的價格牌。(新...
殖民油管公司日前遭駭導致美東油荒，使得油價大漲；圖為紐約一座加油站的價格牌。(新華社)

詹樂霞指出，因汽油短缺而造成成本增加，適當漲價是允許的，但紐約已發現有不法經營者利用民眾恐慌心理，大肆提高油價數倍，已遠遠超出正常價格調漲範疇，已屬違法哄抬物價(price gouging)，目的不是為彌補成本增加，而是為了貪婪牟利。

「紐約人仍在持續經歷新冠疫情帶來的經濟衝擊，而最近的駭客事件造成的哄抬油價，讓他們的經濟情況雪上加霜。」詹樂霞說，在疫情仍未過去的現今，一切哄抬物價、加重民眾生活負擔的行為，州檢都是零容忍，只要被查到，一定會嚴懲。

殖民油管公司日前遭駭導致美東油荒，導致油價大漲；圖為紐約民眾在加油站加油。(新華...
殖民油管公司日前遭駭導致美東油荒，導致油價大漲；圖為紐約民眾在加油站加油。(新華社)

詹樂霞呼籲民眾向其辦公室舉報哄抬油價的加油站，可在線舉報，網址為：https://on.ny.gov/3tPF0Od；民眾可匿名舉報，但若希望在案件被查實後獲得退款，則需提供聯絡方式。

州檢也提醒民眾，僅僅加所需的油，不要因恐慌而大量囤積汽油；因恐慌導致的囤積行為是導致油荒的原因之一，也給哄抬油價的不法業者可乘之機。

油價 加油站 紐約州

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