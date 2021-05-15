紐約客談／紐約房價才10萬元？市長參選人不食人間煙火

幾位紐約市 長參選人，在對紐約房價 的認知上鬧出大笑話，以為布碌崙(布魯克林)區的中位數房價只有10萬元，暴露了他們對住屋等民生問題的無知；如果這種不食人間煙火、與社會現實嚴重脫節的人物當上紐約市長，想必根本無法體會百姓疾苦，施政前景也不會太美妙。

以為紐約房價僅10萬元的市長參選人是前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬，住屋發展正是他的老本行，他竟然都能答出至少30年前的房價；另一位離譜的參選人是花旗集團前高管麥奎雷，他給出的答案是8-9萬元。

另有兩位參選人亞當斯和莫拉萊斯給出了50萬元上下的中間房價，好過估價10萬元的二位，但也只是五十步笑百步，因為正確答案依然相差甚遠；還好華裔參選人楊安澤準確答出90萬元，斯靜格所答100萬元也算接近。

在電視上看有些中國官員逢年過節考察老百姓生活時，經常詢問菜價、肉價、工資和房價，以示親民，雖有表演成分，倒也貼近民生；而這幾位紐約市長參選人，卻是高高在上、活在雲端 ，全然不知普通人的生存狀況，好擔心他們有一天在探視貧苦市民的時候，面對居民的粗茶淡飯，親切地問上一句：「何不食肉糜？」

前紐約市長、億萬富翁彭博也鬧過不懂民生的笑話，任內某年削減清潔局的經費，把垃圾車收取居民生活垃圾的次數從一周兩次減少為每周一次，結果在炎熱的夏季，居民的垃圾桶內腐爛生蛆、街頭污水橫流，不得不會恢復原來的收垃圾頻率。

想當紐約市長，自己首先應該是個合格的紐約客；如果做不到，就不要覬覦市長寶座。

（紐約客談，每周二至周六見報。）