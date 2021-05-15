新民調楊安澤仍列第一 排序複選制或拿下53%票數

最新民調預測楊安澤將在排序複選制中初選獲勝，獲得總共53%的票數。（記者洪群超／攝影）

一份最新民調 顯示，在此次首度採用排序複選制投票 的紐約市長民主黨初選中，最後一輪計票將是華裔參選人楊安澤 和非洲裔的亞當斯(Eric Adams)二人對決，楊安澤預計能拿下總共53%的票數獲勝，亞當斯得票率則為47%。

楊安澤從宣布參選後不久，長達數月一直是各類民調中的領頭羊，亞當斯則在近期一直穩居第二，並在最近一份由華府獵頭公司GQR進行的民調中，支持率首度超過楊安澤。

由「Schoen Cooperman Research」日前公布的對全市1003名民主黨初選選民所作的民調，首度模擬排序複選制投票結果；該民調讓受訪民眾選擇三名心怡的參選人，並進行排序。

民調結果顯示，選楊安澤作為第一順位者仍是最多，共有21%；亞當斯緊隨其後，為17%；二人以外的其他參選人，包括一度為熱門人選的現任市主計長斯靜格(Scott Stringer)等六人，在此民調中均獲得10%以下的支持率。

根據6月22日初選將採用的排序複選制，由選民在一次投票中連選五名參選人並進行排序；當無人在選民第一選擇中得票超50%時，票數最少者被淘汰，選民所投票數被轉移至其第二選擇，以此重複直到剩下兩名參選人，得票多者為勝。

該民調以此進行票數累積模擬，最終票數對決將在楊安澤和亞當斯之間進行，顯示楊安澤將以53%對亞當斯的47%得票率而獲勝，代表民主黨參加11月普選。

該民調也是首個在斯靜格被控性騷擾後進行的民調，結果也顯示性騷擾指控對斯靜格選情的影響很大；他在選民中的支持率由性騷擾案前穩定在15%左右，跌落至如今的10%。

這份民調也顯示，在受訪選民中，亞當斯屬於「老二」之選，有15%的受訪者將他列為第二；各有13%的受訪者將楊安澤或斯靜格列為第二順位之選。