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首場電視辯論 楊安澤、亞當斯挺警察

記者和釗宇／紐約報導
2021年紐約市長民主黨初選首場電視辯論13日晚在線上舉行。（電視直播截圖）
2021年紐約市長民主黨初選首場電視辯論13日晚在線上舉行。（電視直播截圖）

2021年紐約市長民主黨初選首場電視辯論13日晚在線上舉行，目前民調排名前兩位的華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)均表示減少市警經費的做法是錯誤的；楊安澤表示公共安全是疫後復甦的基礎，只有提升公共安全才能讓市民放心通勤、復工，他還說上任後將凍結針對小商業者的罰款，減輕小商業者的財務負擔。

共有八名參選人參加本場辯論，除楊安澤和亞當斯外，還有市主計長斯靜格(Scott Stringer)、前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)、前市長助理威利(Maya Wiley)、非營利組織負責人莫拉萊斯(Dianne Morales)、前華爾街高管麥奎雷(Raymond McGuire)和聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)；受疫情影響，這也是首次在線上舉行的市長競選辯論。

紐約市疫情以來犯罪率飆升，參選人首先就公共安全問題發表意見，儘管所有參選人都強調控槍，但在警察政策上仍分歧明顯；楊安澤和亞當斯均表示減少市警經費「是個錯誤」，楊安澤表示，他上任後第一件事就是要去警局提振士氣，讓警員了解他們的重要性；莫拉萊斯、斯靜格等進步派參選人則表示不應該用增加拘捕來確保公共安全，而是應投資社區、心理健康服務和教育。

當討論疫後經濟復甦話題時，所有參選人都表態要大力支持小商業者；楊安澤則重申公共安全是疫後恢復的基礎，表示只有當市民感到街道安全時，才會通勤、復工、外出消費，帶動經濟復甦；他還說，上任後將暫時凍結對小商業者的罰款，減輕業者的財務負擔，業者只要在一定的更正期內改正違規就不會被罰款。

在交叉提問環節，參選人提問的火力大多集中於民調排名前兩位的楊安澤和亞當斯；其中，楊安澤被質疑以往從未在紐約市投票、對社區不夠了解，但楊安澤並未正面回應，僅表示大部分參選人之前都沒在地方選舉中投過票，而建設紐約要靠更新的方式，「我不是那種認為所有精力都應放在政府事務上的人。」

而斯靜格則對他近來遭到的性騷擾指控作出回應，他說，歡迎任何針對他性騷指控的調查，並表示所有女性都有指控的權利，但仍然否認他曾性騷擾，而且還將自己和總統拜登相比，指後者也曾遭到下屬指控性騷擾。

參選人在辯論中並未深入探討教育問題，而且大部分人對教育公平的提問採取迴避的策略，僅泛泛表示要增加教育投資、改善住房等主張；當被問到是否支持將特殊高中入學考試(SHSAT)作為特殊高中錄取的唯一標準時，只有賈西亞和亞當斯表示同意。

目前距離6月22日初選還有不到六周，提前投票則將於6月12日開始，不在籍選票申請截止日為6月15日；接下來兩場民主黨初選電視辯論將於6月2日和16日進行。

楊安澤表示公共安全是疫後復甦的基礎，只有提升公共安全才能讓市民放心通勤、復工。（...
楊安澤表示公共安全是疫後復甦的基礎，只有提升公共安全才能讓市民放心通勤、復工。（視頻截圖）

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