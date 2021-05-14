陳建祖將任107分局首位華裔局長

陳建祖將於18日調任市警107分局局長；圖為他2014年升任巡官。(本報檔案照)

在華埠長大、畢業於特殊高中的華裔 警官(Captain)陳建祖(Kevin Chan)，將於18日(周二)接任皇后區的市警107分局，成為該局的首位華裔局長；曾服務曼哈頓、皇后區等多個市警分局的他13日表示，將在新崗位繼續服務社區，嚴打仇恨犯罪，他呼籲警民密切合作，亞裔 勇敢為自己發聲。

今年41歲的陳建祖，也將是全市77個警分局中第三位來自東亞的現任局長；他13日接受本報採訪時表示，107分局的轄區包括皇后區北部的新鮮草原、坎寧安高地(Cunningham Heights)與高山村(Hilltop Village)等，其中新鮮草原有大量華裔居民。

對於日益增加的仇恨亞裔犯罪，陳建祖表示，他是ABC(美國出生華裔)，在曼哈頓華埠成長，他了解華裔社區的文化，也會說廣東話；他呼籲亞裔民眾受到他人的攻擊後，要及時報警，不做啞裔，幫助警方抓捕嫌犯，維護社區治安，「如果你不報警，其他人也可能成為受害人」。

陳建祖表示，他就讀於紐約市 的公校系統，畢業於史岱文森高中(Stuyvesant HS)，之後在紐約州立賓漢頓大學(SUNY Binghamton University )取得計算機工程專業學士學位，於2005年加入紐約市警，先後服務32分局、19分局與華埠轄區五分局等。

2011年陳建祖升任警佐(Sergeant)，2014年升任巡官(Lieutenant)，並調至皇后區115分局工作，2016年升任警官，隨後調任107分局，他目前任105分局的副局長，期間舉辦社區協調警員(NCO)計畫會議等，確保每名警員盡職負責。

作為紐約市警亞裔警官協會(AAPEX)成員，陳建祖表示，他的父母起初並不希望他從警，希望他找一份穩定且多金的職業，如醫生或律師等，但他服務社區的熱情最終感動家人，全面支持他的工作；他鼓勵更多亞裔加入警隊，以一顆樂於助人與善良的心服務民眾。