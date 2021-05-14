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全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

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CDC放寬口罩令 醫生認草率：完全接種者 仍可傳播病毒

記者黃伊奕／紐約報導
CDC日前修改了口罩規定，不少民眾已經選擇摘掉口罩，享受自由的呼吸。（記者黃伊奕／攝影）
CDC日前修改了口罩規定，不少民眾已經選擇摘掉口罩，享受自由的呼吸。（記者黃伊奕／攝影）

聯邦疾病防治中心(CDC)13日修改防疫指南，完全接種疫苗的民眾在室內室外都不再要求戴口罩，也不需要與他人保持社交距離，但紐約許多醫師和商家業者都認為新指南「太草率」；醫師表示，接種疫苗可保護自己減少感染風險，但仍可攜帶病毒傳染給他人，建議民眾繼續戴好口罩。

皇后區艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)的呼吸科醫師劉廣東和團隊成員，親眼見證此次疫情一步步從最嚴重到如今好轉；劉廣東說，疫苗作用下醫院情況確實有很大的改善，「上周醫院不過約50個確診病人，這周更少，即便如此，我們仍會建議民眾不要摘掉口罩。」，

劉廣東說，打疫苗所產生的抗體主要存在血液，產生IGM和IGG抗體，但不包括IGA抗體，人體鼻黏膜仍可攜帶病毒；這就意味著打了疫苗雖可保護自己，大大減少被感染機率，但不代表不會攜帶病毒傳染給他人。

雖然成人的疫苗接種率不錯，但劉廣東說，大部分未成年人才剛開始接種，幼童更未開放接種資格，「現在戴好口罩不僅是繼續保護好自己，更大意義是保護沒有接種的人。」

此外，全世界疫情仍在蔓延，疫苗對於變異病毒是否有效仍須進一步研究，劉廣東說「CDC現在開放戴口罩的命令，確實有些草率」。

兒科醫生丁樂與劉廣東看法一致，稱雖然目前疫情看似控制得不錯，但CDC對於美國境內變異病毒監控仍不嚴謹，「取消口罩令是必然趨勢，但現階段大家還是先繼續戴好口罩，直到真正達到群體免疫吧。」

受新冠疫情打擊最大的商家業者，雖渴望早日恢復正常生活，但仍不看好CDC開放口罩指南，擔心不戴口罩恐使先前的努力付之東流。

日本連鎖拉麵館九湯屋業主林國耀認為，目前大環境還未到可以放鬆的時候，尤其是印度疫情嚴重、出現新的變種病毒，為了保護好員工和客戶，上周還特意訂製20萬個印著餐館標誌的口罩，要求員工上班期間繼續戴好口罩，並贈送口罩給客人；他說「如果因為CDC新規定，導致重新出現大規模感染，那麼好不容易稍微復甦的餐飲業，此前的所有努力全部白費。」

社區人士羅維宗認為，CDC該建議最大問題是根本不能分辨哪些人接種了疫苗，等同直接取消口罩令，「CDC此舉明顯是出於政治目的，並非真正是從保護民眾的防疫角度出發。」

紐約市民對CDC允許民眾在室內室外都摘下口罩態度審慎；圖為13日在曼哈頓街頭，行...
紐約市民對CDC允許民眾在室內室外都摘下口罩態度審慎；圖為13日在曼哈頓街頭，行人在欣賞樂隊的露天表演，有的民眾依然戴著口罩，有的民眾則毫無防護。(歐新社)
CDC允許民眾在室內室外都摘下口罩，紐約市民將信將疑，圖為兩位亞裔女子13日在曼...
CDC允許民眾在室內室外都摘下口罩，紐約市民將信將疑，圖為兩位亞裔女子13日在曼哈頓中城購物中心消費時，仍戴著口罩。(Getty Images)

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