私企、服務業 多要求續戴口罩

紐約一些私營企業，在CDC允許民眾在室內室外不戴口罩後，依然要求員工在上班時戴口罩；圖為曼哈頓一個購物中心的清潔工，13日戴著口罩工作。(Getty Image)

聯邦疾病防治中心(CDC )13日宣布，已完成新冠疫苗 接種者可恢復正常生活，在室內外無需配戴口罩 ，也不必保持社交距離；從事服務業的紐約華人認為，為了自身健康，依然會繼續堅持戴口罩，而且會持續數個月。

CDC最新的防疫指南公布後，美國多個州府表示不跟進，尤其在超市、零售業、餐飲酒店服務業的員工，完成接種後仍得戴口罩；私營公司、航空公司可能也不會參考CDC指示；有些州反對疫苗護照的使用，讓人更難鑑別已接種人群，只好都強制戴口罩，以防病毒傳播。

為私人企業送貨的華人蕭Steven13日表示，由於都在室外工作，很多外族裔同事也沒有很守規矩戴好口罩；公司雖建議每個人都要戴口罩，但真正會遮好口鼻的員工並不多；他說，自己防疫意識較高，會自覺地戴好口罩。

他也發現，華社民眾一般都有戴口罩的習慣，不戴口罩反而變得很顯眼，因此就算其他社區對服務業員工不戴口罩的接受度高，在亞裔社區仍然要多注重。

華裔餐飲業者林先生則認為，CDC的公告象徵意義大於實際意義，感覺是為了鼓勵全美民眾趕緊打疫苗；他分析說，全美部分州的民眾對疫苗始終抱有疑慮、且拒絕戴口罩，而CDC這項新指南有可能激發他們接種疫苗的意願。

林先生說，在意自身安全的人，至少現階段內還是會做足防疫工作，而他仍會要求員工戴口罩，畢竟服務業每天面對太多人，戴口罩是維護自己和他人安全的一種責任；以醫院為例，規定家屬也要戴好口罩，有時鼻子不慎露出來也會被提醒，在他看來，口罩至少還要繼續戴上好幾個月。