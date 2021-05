為鼓勵市民接種新冠疫苗 ,紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)和Shake Shack 創始人兼執行長嘉路迪(Randy Garutti)13日宣布,即日起至6月12日,已接種疫苗的民眾在33個Shake Shack門店購買漢堡或三明治時,將獲贈免費薯條一份,購買時出示接種證明即可,僅限店內使用;那些在移動接種巴士接種疫苗的市民,則可獲得免費漢堡或三明治。

Get vaccinated and you too can have a burger for breakfast. You've earned it! https://t.co/pDbx60ytUh