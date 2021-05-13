紐約州疫情降溫 海灘、泳池預計國慶日全面開放

紐約市在一些地鐵站內設置疫苗站，為通勤族注射新冠疫苗；圖為12日在布碌崙康尼島地鐵站的疫苗站，一位乘客在接種嬌生疫苗。(路透)

紐約州新冠疫情持續降溫，目前已有半數成年人完全接種新冠疫苗 ；州長葛謨(Andrew Cuomo)12日表示，全州海灘和游泳池將在國殤日假期有限度開放，並計畫到國慶日假期100%開放；同時，州府已經同意12到15歲年輕人接種輝瑞疫苗(Pfizer-BioNTech)，市長白思豪 (Bill de Blasio)則表示，青少年接種疫苗可能仍須預約。

州府數據顯示，目前全州新冠檢測陽性率已經降至1.1%，創去年10月17日以來新低，已有50%成年人完全接種疫苗；新冠住院人數也降至1928人，為去年11月中旬以來首次降至2000人以下。

葛謨表示，全州海灘和游泳池將在國殤日開放，但需限制客流量並保持社交距離；他說，目前疫情數字正在迅速下降，希望到國慶日假期時，游泳池和海灘將能全面重開；「我們要為一個美妙的夏天做好準備，冬天已經結束，天氣正在轉暖，我們需要繼續生活；如果疫情數字繼續下降，我們將能100%重開海灘，這樣我們將能夠享受正常的夏日生活。」

此前，白思豪已經宣布，全市八個公共海灘將於國殤日周末開放，48個公共游泳池則將在6月26日開放；紐約市 公共泳池是否按州府計畫於國殤日開放，市府尚未回應。

聯邦疾病防治中心(CDC)諮詢小組12日已核准12歲至15歲少年可打輝瑞疫苗，州衛生廳長扎克(Howard Zucker)和州臨床建議工作組(Clinical Advisory Task Force)經過審核後也作出相同建議；葛謨表示州府已接受這一建議，立即生效；「目前全美新冠病例中，有超過兩成是18歲以下青少年，允許青少年接種疫苗將有利於戰勝疫情。」

白思豪則表示，市府已經制定出為12到15歲青少年接種疫苗完整計畫；但他也表示，因為目前獲批的三種疫苗中，只有輝瑞疫苗獲准給青少年使用，因此無法保證供應量，青少年前來接種可能仍須預約。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，疫苗批准使用後，12歲至15歲少年的家長和監護人可登錄網站：https://vaccinefinder.nyc.gov預約接種。

此外，為鼓勵更多市民打疫苗，白思豪12日表示，接種者將獲得紐約市公共市場、雀兒喜市場(Chelsea Market)等地的禮品卡；此前，白思豪已經宣布將為接種者提供林肯中心、布朗士動物園等景點的免費門票，州府也在部分地鐵站開設接種點，為接種者提供免費的七天捷運卡。