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紐約客談／紐約市治安堪憂 旅遊景點成犯罪地

紐約客談
紐約市的地鐵站已經成為犯罪溫床，遊民襲擊乘客的案件層出不窮；圖為市民在刷卡進入曼哈頓的地鐵站。(Getty Images)
紐約市的地鐵站已經成為犯罪溫床，遊民襲擊乘客的案件層出不窮；圖為市民在刷卡進入曼哈頓的地鐵站。(Getty Images)

疫情帶來的災難還未全然褪去，紐約市卻治安問題不斷，給經濟復甦之路添堵；連當地人都驚呼，位於精華區的曼哈頓，在一場疫情後的面貌，怎麼是如此樣的遊民四處浪蕩、時報廣場槍聲大作，是要回到80及90年代躁動而危險的紐約了嗎？

或許沒到那種程度，但市民近期對紐約市治安下降而抱怨的聲音，愈來愈多；「連光天化日走在曼哈頓街道上都感到緊張」，「外出跑步感覺都被遊民盯著看」，「我不明白，為什麼新機場快線(AirTrain)上都會有遊民出沒？」，「紐約市地鐵是怎樣做到我每踏進任何一個廂車，都會有遊民？」，「「坐一趟地鐵，就像一場戰戰兢兢的冒險，生怕被辱罵毆打」。

高度依賴旅遊產業的紐約市，著名景點之一的時報廣場，自本月起槍聲、街頭襲擊案屢屢發生；先有一名華女遭非裔女子用錘子砸頭，上周末兩個婦女、一個四歲女童被流彈打中，12日一天內，位於時報廣場附近的地鐵站內連發兩起攻擊案，一名MTA員工臉部被毆打、另一名通勤客則是無辜被尖物畫臉。

一方面還沒從疫情低迷中走出，另一方面旅遊景點成犯罪地，頻出事故，對旅遊業產生巨大影響；來到紐約市旅行的遊客，相信大多也以使用地鐵為主，但無論是針對亞裔仇恨犯罪、還是無故的襲擊案件，地鐵也已成為熱門的犯罪場所。

目前紐約市治安的發展趨勢與遊民問題、警務改革有直接關係，下一任市長採取的行動也很關鍵；不只是提供遊民一個住宿的地方，而是能幫助他們重新振作、回歸社會的系統，對於心理健康出現狀況的人給予服務；適當的警務改革，而不是削減警局經費、減少保護社區的人力。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

紐約市 地鐵站 疫情

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