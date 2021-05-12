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9月返校 楊安澤促提具體計畫… 「市長目前仍是空話」

記者顏嘉瑩／紐約報導
身為家長的拉梅根說，她只能等待執政者的命令，無法得知市府和市教育局的未來計畫，更無法參與決策。(記者顏嘉瑩/攝影)
身為家長的拉梅根說，她只能等待執政者的命令，無法得知市府和市教育局的未來計畫，更無法參與決策。(記者顏嘉瑩/攝影)

在經過一年多的線上及混合教學後，隨著紐約市正逐漸重回正常生活，市長白思豪(Bill de Blasio)以及眾多學生家長期，都期盼公校能在9月開學時，回到一周五天的到校上課，不過目前市府雖有此願景但相關計畫仍未出台；華裔市長參選人楊安澤11日在曼哈頓下城舉行記者會，呼籲相關單位應盡快制定相關計畫，別再讓家長失望。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

楊安澤在市教育局(DOE)大樓前召開記者會，表示身為公校家長，他希望能盡快讓所有孩子重回校園上實體課，雖然此前市長白思豪和市教育局曾說過9月要讓所有學生回到校園上課，但目前仍是空話，沒有具體作為。

「線上課程對很多家庭都不適用，但至今仍有50%的公校學生在家線上學習」，楊安澤說，研究顯示線上課程相較於實體課，僅能達到30%至50%的學習成效，再加上紐約市仍有29%的有色人種家庭沒有網路，「我們需要完整地開放校園，加入不同的課程、運動，讓孩子除了學術以外，也能夠多元學習。」

四名孩子都就讀公校的韓裔家長拉梅根(Magen Rah)表示，白思豪承諾9月重開校園，但身為家長，她只能等待執政者的命令，無法得知市府和市教育局的未來計畫，更無法參與決策；她希望市府能夠提供明確的計畫內容和時間軸。

拉梅根還說，市府強調公校應提供社會情感學習(Social Emotional Learning)，「但沒有社交的遠距上課，要讓學生如何學習社會情感？」她認為，即便紐約市提供混合教學，仍有不少家長選擇讓孩子繼續在家線上學習，是因為「他們認為按照目前的情況，這樣的做法才是對學生最好的，不過如果能夠完全恢復實體課和所有其他課程、服務，家長學生自然會選擇回到校園。」

楊安澤表示，目前全美許多公校都已經恢復正常上課，也希望紐約市能夠盡快制定明確目標，並在此前加強監控教職員的疫苗施打情況、增加校舍通風等，讓家長對公校設施更有信心，以讓所有孩子在今年9月回到校園上課。

楊安澤(中)11日呼籲市府相關單位，應盡快制定9月開學的相關計畫，別再讓家長失望...
楊安澤(中)11日呼籲市府相關單位，應盡快制定9月開學的相關計畫，別再讓家長失望。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 公校 教育局

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