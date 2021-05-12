百人會年會駱家輝、戴琪演講 致力反擊種族主義、歧視

百人會新任董事局主席駱家輝作開幕演講。（視頻會議截圖）

美國 華裔菁英組織「百人會 」(Committee of 100)2021年會11日起舉行，該會新任董事會主席駱家輝表示，新冠疫情與上屆聯邦政府掀起的「中國行動計畫」(China Initiative)等針對性行動及反中言論，讓在美華人 經歷了近代最艱難的一年，百人會除了將繼續扮演美中兩國和人民間關係橋樑角色外，還將致力反擊種族主義和歧視，並讓美國華人歷史為社會所熟知，「我們的經歷，就是美國的經歷。」

因新冠疫情，百人會今年的年會轉為線上舉行。11日起持續兩天的年會以「可能性：新世代下的美中關係」為主題，從經濟、貿易、公衛、文體娛樂等方面來討論美中關係及在美華人社區的重要議題；11日開幕式當晚，還以特別儀式悼念去年逝世的百人會創會人之一楊雪蘭。

剛剛當選百人會董事會主席的前美國駐中國大使駱家輝在開幕演講中表示，百人會將持續承當「構建美中兩國橋樑」與「協助華人完全融入美國社會」兩大使命；他也說，美國華人在過去一年多裡，面對的風險前所未有地多，遭到的騷擾和攻擊猛增，「華人站在歷史的轉折點上，面對歧視和暴力，不能再沉默。」

駱家輝表示，百人會去年發布達142頁的研究報告，回顧華人175年來在美國的貢獻，「百人會未來不僅要反擊歧視和種族主義，更要教育美國社會，華人移民的故事，跟美國其他族裔的移民故事一樣，也是美國立國的基石；美國所經歷過的，我們都經歷過。」

駱家輝也指出，前一屆聯邦政府司法部掀起的「中國行動計畫」是錯誤的，讓華人科學家被不公平對待和監視，甚至遭無妄之災，被錯誤逮捕、指控，「這些也都是針對華人的仇恨，必須糾正；華人不應被無端指責，當替罪羊。」

美國貿易代表戴琪當晚作主旨演講，表示華人在美國歷史上面對的艱辛與挑戰，是讓她作為二代華裔移民致力公共服務的一大動力。她表示，華人導演趙婷在奧斯卡頒獎典禮上引用中國傳統經典「三字經」中的「人之初，性本善」，讓她深受觸動，自己有一模一樣的童年經歷，也牢記要將秉持人性本善的人道主義，用在處理美國貿易政策之中。