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台暴增16例本土案例 未達第3級疫情警戒

紐約客談／救急不救窮 不能再縱容有工不做的失業族

紐約客談

新冠疫情期間美國政府不停發錢，確實幫助部分家庭走出困境，但也進一步滋長了「懶人心態」，華人俗語常說「救急不救窮」，拜登政府應該意識到問題所在，不能再縱容那些有工不去做的失業一族了。

在疫苗的作用下，美國疫情好轉了，眼看經濟也踏上恢復的道路；可過去政府一輪輪的紓困金、不間斷的失業金，早就餵飽不少家庭的錢包，不用上班就可以數鈔票，誰還會開始出門尋找工作？

這也就繼續苦了疫情中愁白了頭的商家業主，好不容易熬到了頭，自己幹勁十足、磨刀霍霍，卻沒了兵，光是業主自己拚命「搖旗」，底下卻聽不到「吶喊聲」，招不到員工，成了他們面臨最大的難題。

俗話說「救急不救窮」，紓困金、失業金原本都應該只是特殊時期、特殊情況下用來救急的，但在美國政府無限慷慨下，逐漸演變反面例子；一味給錢根本解決不了問題，反而讓窮人覺得理所當然，更加失去賺錢的動力。

拜登政府從4月慘淡的新增就業率吸取了教訓，提出想要繼續領取失業金，需證明確實有在積極找工作，至於「適合的工作」定義卻沒有說明；這是否能讓在疫情中養肥了肚腩的人動起來，結果仍屬未知。

好在美國仍有不少努力向上的工薪階層，疫情中一邊帶著娃，一邊坐在電腦前開著會、敲打著鍵盤；也有不少勤奮的人不去想如何占政府便宜，而是繼續努力工作，疫情期間該有的收入一分不少、該交的稅也一厘不差；只可惜和以往一樣，這群人依舊是美國政府榨取油水的對象。

勤勞者冒著疫情努力工作，繳的稅卻被政府用來養「懶人」，這不公平。

（紐約客談，每周二至周六見報）

疫情 美國 紓困金

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