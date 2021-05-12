民眾寧領失業金不復工 紐約業主哀號：招人難

疫情好轉，但小企業招工不易，圖為曼哈頓華埠的職業介紹所，找工者寥寥。(記者曹健╱攝影)

新冠疫情 期間紓困金 、失業金 不斷發放，一些民眾過去一年的收入甚至高出往年辛苦工作的薪資，現在雖然疫情已好轉，市場上工作機會多多，仍有不少人不願復工，寧可在家休息領錢；加上大量人力外流種植大麻、通貨膨脹、員工期待漲薪，紐約市業主不斷感嘆「招人太難」；華人社區的小商業，勞力市場也是如此。

以往年收入不到3萬2000元的個人，過去疫情期間憑著不斷發放的紓困金、失業金，就算一天班不上，去年年收入卻可高於以往；所以現在即使可以復工，大部分人卻不願意工作，勞工部原本預計近期會有百萬人恢復就業，但實際上4月僅增加了26萬6000個就業人數。

曼哈頓美甲店「iL Villaggio Nail Spa」業主狄鐘琪11日表示，經過一年多苦熬，最近美甲店生意總算好轉起來，「越來越多上班族開始返回辦公室上班，過去一周生意明顯好轉」；但人手不夠卻成業主一大難題，疫情前店內至少有26名員工，現在僅剩一半不到；「老員工也不願意回來，說打工還不如在家休息等著拿錢」，還有一些員工則開出不報稅、工資只收現金的條件，想一邊領取失業金，一邊偷偷工作兩邊占便宜。

連鎖餐飲99餐廳的業主林里舉說，「現在算是招人最困難時期，如果你去看各招聘平台會發現比往年多了好幾倍的招工信息」，除了很多人想著在家拿政府補助不願意外出打工之外，還因紐約州大麻合法化，大量華人選擇去外州種植大麻人力流失，「他們都認為種植大麻是一個新的暴利職業，收入為現金也能領失業金，不少朋友反應，就連自家保母也跑去奧克拉荷馬州種植大麻，根本找不到人。」

紐約華人社區的小商家，也面臨不容易招聘到人手的困境；圖為堅持在曼哈頓華埠工作的菜市場員工。(記者曹健╱攝影)

連鎖日本拉麵館九湯屋業主林國耀也稱，現在餐飲業面臨最大的困難就是人手不夠，一方面市場人力資源緊張，一方面商家生意開始恢復都集中拋出招聘信息；此外，他還認為政府過去大規模發錢，引起通貨膨脹，很多行業也不得不加薪搶人，但小企業付不出更高薪水，所以根本招不到人。

紐約親子互助會負責人黃妮可表示，華裔社區很多媽媽過去都是全職主婦，丈夫則負責外出打工，疫情期間夫妻二人都在家休息，但兩人一起領錢收入遠遠高出往年，一些領取糧食卷的家庭，領到的錢就更多了；「很多華人確實辛苦工作了很多年，難得休息一下，情有可原，只是現在既然疫情也到了尾聲，大家休息了一年多也夠了，應該恢復工作了，政府快停止發錢吧。」