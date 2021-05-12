12至15歲最快明日可打疫苗 白思豪：不強制學生接種返校

州長葛謨表示，全州12到15歲青少年最早周四(13日)起就可開始接種疫苗；圖為賈維茲中心疫苗站。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前已緊急授權，可為12至15歲青少年接種輝瑞新冠疫苗 ；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)11日表示，州府正在等待聯邦疾病防治中心(CDC)和州臨床建議工作組(Clinical Advisory Task Force)的決定，最早周四(13日)起就可開始接種；同時，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)表示，市府不會強制要求所有學生復課前接種疫苗，但也有可能根據疫情變化作出調整。

FDA日前表示，輝瑞疫苗已針對2000名青少年進行試驗，表明該疫苗對青少年安全且保護效力佳，因此建議緊急使用；葛謨表示，雖然青少年仍未接種疫苗，但目前學校防疫工作非常成功，「這是因為我們嚴格遵循防疫規範，我們歡迎所有學生返校。」

他說，CDC將於12日開會檢視實驗數據並決定是否推薦該疫苗在青少年人群中使用，隨後州衛生廳長扎克(Howard Zucker)將與州臨床建議工作組開會討論，並做出最終推薦，預計最早周四為12到15歲青少年開放疫苗接種；「一旦聯邦政府同意，我預計紐約州也會批准；目前疫苗仍然是戰勝疫情最有力的武器，我們將採取一切措施確保疫苗的安全性和有效性。」

葛謨表示，家長有權自行決定是否為孩子接種；目前州府正在推動宣傳，鼓勵更多40歲以下年輕人盡快接種；根據州府數據，目前全州18歲以上成年人中，已有近一半完全接種；此前州府已宣布將在紐約市多個地鐵站開設接種點，方便民眾接種。

同時，白思豪表示，儘管全市公校將於9月全面復課，但教育局不會要求所有學生復課前打疫苗；「我們期待所有學生都能返校，在此之前當然也會有很多學生和教職員工接種疫苗，但我認為自願接種才是正確的做法。」

此前，州大(SUNY)和市大(CUNY)校董會已決定要求學生在返校前接種疫苗；白思豪表示，他也與市府公衛團隊商議過此事，但仍認為目前不宜強制，但未來也可能根據疫情變化做出調整，「我們希望盡快推動年輕人接種，目前12到15歲青少年有望開始接種，但目前我們還沒有針對學校的接種計畫，因此未來可能設立。」