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花旗球場增設得來速疫苗站 不下車即可接種

記者洪群超／紐約報導
花旗球場大型疫苗接種點周四起將增設得來速疫苗站；圖為花旗球場內的疫苗接種點。（市長辦公室提供）
花旗球場大型疫苗接種點周四起將增設得來速疫苗站；圖為花旗球場內的疫苗接種點。（市長辦公室提供）

市長白思豪11日宣布，從本周四(13日)起，位於皇后區的花旗球場(Citi Field)將提供得來速(drive-thru)疫苗接種服務，民眾無需下車就可完成新冠疫苗接種。

花旗球場自成為大型疫苗接種點後，數月來已施打超過10萬劑疫苗；白思豪表示，為最大程度推動全民接種，持續提高疫苗接種率，花旗球場除原先的室內接種點外，戶外停車場從13日起增開得來速疫苗接種，「我們將持續以所有新方式，來鼓勵民眾接種。」

花旗球場原先的疫苗接種點都無需預約，隨到隨打，但因得來速接種服務為民眾駕車開過時在車上施打疫苗，未避免阻塞造成長時間等候，需先預約；民眾可登錄網址：nyc.gov/vaccinefinder，或致電(877)829-4692預約接種。得來速接種點位於花旗球場靠近七號門入口處的停車場。

目前紐約市已有超過380萬市民接受至少一劑的輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗，或只需一針的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，但面對民眾的疫苗接種熱潮開始消退，市府及紐約州府開始推各種方式，來鼓勵尚未接種的民眾打疫苗。

白思豪11日宣布，紐約市府再推新的激勵措施，新打疫苗的民眾將可獲得免費的兩周CitiBike會員資格；就在前一天，市府剛宣布為接種者提供林肯中心、動物園(Bronx Zoo)、植物園(NY Botanical Garden)、水族館(NYC Aquarium)等旅遊景點的免費門票。

州府此前已宣布，為在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路站內接種點打疫苗的民眾提供免費七天捷運卡或長島鐵路、北線鐵路的兩張免費單程票；此前州府還和紐約洋基隊與大都會對兩隻棒球隊合作，為在洋基球場或花旗球場球賽當天接種者，提供免費球票。

花旗球場周四起將增設得來速疫苗接種點。（美聯社）
花旗球場周四起將增設得來速疫苗接種點。（美聯社）

疫苗 紐約市 長島鐵路

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