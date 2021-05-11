法拉盛攻擊華婦 男嫌以仇恨犯罪起訴

馬泰奧被查出手機內存在大量仇恨亞裔證據，現在已被以仇恨犯罪起訴。（警方提供）

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)10日宣布，此前在法拉盛一家餅屋門口攻擊52歲華婦的嫌犯馬泰奧(Patrick Mateo)，經調查發現他的手機內存有大量仇恨亞裔 證據，大陪審團26日正式以多項仇恨犯罪 起訴他，如果罪名成立，將面臨最多一年監禁。

皇后區地檢指出，根據調查，47歲的馬泰奧於2月16日在法拉盛緬街交羅斯福大道一家餅屋門口，因購物排隊與一名華婦發生口角，期間馬泰奧將華婦推倒在地，導致她當場暈倒，頭部受傷送醫後，縫了近十針。

案發兩天後，馬泰奧被警方逮捕，但他辯稱是受害華女離他太近雙方才發生爭執，還稱華女在隨後的爭執中用胡椒噴霧劑(Pepper Spray)攻擊了他，「我告訴她，『你在美國，不是中國！請給我空間(預防)新冠病毒』」；警方隨後將此案作為普通攻擊案處理。

此案發生後不久，獲得包括林家珍(Awkwafina)、陳靜(Gemma Chan)及穆恩(Olivia Munn)等亞裔名人的關注，眾多民眾通過網路等平台聲援發聲，要求執法部門嚴查，獲得廣泛關注；被告馬泰奧只被控三級攻擊輕罪，且過堂後無須交保就被釋放，也引發華人社區的強烈不滿。

案件在皇后區檢察官辦公室進一步調查後發生變化；凱茲表示，根據檢方深入調查，了解到案發當日嫌犯在排隊期間與受害者突然發生爭吵，期間用言語怒罵受害者，並推她的臉；進入餅屋後，嫌犯拿起一個紙板箱砸向受害者，最後用力將受害者推倒在地。

3月31日，檢方申請到了法院搜查令，獲准詳細調查了受害者手機內的數據，結果發現手機內有大量仇恨亞裔的證據；這些證據被提呈給大陪審團，經過大陪審團表決，決定以仇恨犯罪起訴。

凱茲說，此案自2月發生以來，檢方的調查一直在進行中，「我們感謝社區的耐心等待，我們需要蒐集足夠的證據才能確定嫌犯涉嫌仇恨犯罪，其中不僅包括受害者遭受的傷害，還須證明她是因為自己種族背景而成為被攻擊的目標，現在我們的調查已經結束，嫌犯成功被以仇恨犯罪起訴。」

馬泰奧如今面臨仇恨犯罪類別的二級騷擾、三級攻擊、嚴重二級騷擾等罪名，如果被定罪，將面臨最多一年的監禁。