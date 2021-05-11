地鐵站打嬌生疫苗 送捷運卡、景點門票

紐約州長葛謨宣布，州府將在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路設立多個接種點，民眾可無預約接種，將獲得免費七天捷運卡。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日宣布，為吸引更多人接種疫苗 ，州府將在紐約市 地鐵、長島鐵路 、北線鐵路設立多個接種點，民眾可無預約接種只需一針的嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，接種者將獲得免費七天捷運卡或長島鐵路、北線鐵路的兩張免費單程票；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也表示，將為接種疫苗者提供林肯中心、布朗士動物園等多個旅遊點的免費門票。

數據顯示，紐約州已有近五成成人完全接種新冠疫苗，超過60%的成年人至少接種一針；但隨著接種率的提高，接種速度近來大幅減緩，七天平均接種劑次已從4月12日的22萬7220劑，降至5月9日的13萬5017劑。

葛謨宣布，從本周起，大都會運輸署(MTA)將在紐約市地鐵、長島鐵路和北線鐵路的多個站點設立疫苗接種點，民眾無須預約便可接種嬌生疫苗，接種者將獲得一張七天捷運卡，或長島鐵路/北線鐵路的兩張免費單程票。

接種點開放日為每周三至周日，包括：大中央車站(Grand Central)、康尼島地鐵站、布朗士區東180街地鐵站、皇后區179街地鐵站，開放時間為早8時至下午1時；賓州車站(Penn Station)、布碌崙(布魯克林)Broadway Junction站、長島鐵路普斯狄鎮(Hempstead)站、北線鐵路Ossining站的開放時間為下午3時至晚8時。

紐約市捷運局代理局長芬博格(Sarah Feinberg)表示，目前該項目處於試點階段，未來可能擴大服務；她還表示，上周五紐約市地鐵的日乘坐人次已達223萬次，創下疫情以來新高。

市府數據也顯示，全市疫苗接種劑次已超過700萬劑，但目前的日接種人數較高峰期已減少一半；白思豪表示，目前紐約市疫苗已供過於求，將為接種疫苗者提供林肯中心演出、動物園(Bronx Zoo)、植物園(NY Botanical Garden)、水族館(NYC Aquarium)等旅遊景點的免費門票，未來幾日將公布更多細節；但他也表示，尚無計畫提供任何現金獎勵，或懲罰拒打疫苗者。