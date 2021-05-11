我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

地鐵站打嬌生疫苗 送捷運卡、景點門票

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨宣布，州府將在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路設立多個接種點，民眾可無預約接種，將獲得免費七天捷運卡。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨宣布，州府將在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路設立多個接種點，民眾可無預約接種，將獲得免費七天捷運卡。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日宣布，為吸引更多人接種疫苗，州府將在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路設立多個接種點，民眾可無預約接種只需一針的嬌生疫苗(Johnson & Johnson)，接種者將獲得免費七天捷運卡或長島鐵路、北線鐵路的兩張免費單程票；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也表示，將為接種疫苗者提供林肯中心、布朗士動物園等多個旅遊點的免費門票。

數據顯示，紐約州已有近五成成人完全接種新冠疫苗，超過60%的成年人至少接種一針；但隨著接種率的提高，接種速度近來大幅減緩，七天平均接種劑次已從4月12日的22萬7220劑，降至5月9日的13萬5017劑。

葛謨宣布，從本周起，大都會運輸署(MTA)將在紐約市地鐵、長島鐵路和北線鐵路的多個站點設立疫苗接種點，民眾無須預約便可接種嬌生疫苗，接種者將獲得一張七天捷運卡，或長島鐵路/北線鐵路的兩張免費單程票。

接種點開放日為每周三至周日，包括：大中央車站(Grand Central)、康尼島地鐵站、布朗士區東180街地鐵站、皇后區179街地鐵站，開放時間為早8時至下午1時；賓州車站(Penn Station)、布碌崙(布魯克林)Broadway Junction站、長島鐵路普斯狄鎮(Hempstead)站、北線鐵路Ossining站的開放時間為下午3時至晚8時。

紐約市捷運局代理局長芬博格(Sarah Feinberg)表示，目前該項目處於試點階段，未來可能擴大服務；她還表示，上周五紐約市地鐵的日乘坐人次已達223萬次，創下疫情以來新高。

市府數據也顯示，全市疫苗接種劑次已超過700萬劑，但目前的日接種人數較高峰期已減少一半；白思豪表示，目前紐約市疫苗已供過於求，將為接種疫苗者提供林肯中心演出、動物園(Bronx Zoo)、植物園(NY Botanical Garden)、水族館(NYC Aquarium)等旅遊景點的免費門票，未來幾日將公布更多細節；但他也表示，尚無計畫提供任何現金獎勵，或懲罰拒打疫苗者。

紐約州長葛謨宣布，州府將在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路設立多個接種點，民眾可無...
紐約州長葛謨宣布，州府將在紐約市地鐵、長島鐵路、北線鐵路設立多個接種點，民眾可無預約接種，將獲得免費七天捷運卡。（州長辦公室提供）

紐約市 疫苗 長島鐵路

上一則

大麻遊行可以 老兵遊行遭拒 市府被指雙標

下一則

亨特高中入學考開始報名 6月考試

延伸閱讀

紐約狂推激勵措施：打疫苗送免費地鐵票、景點門票

紐約狂推激勵措施：打疫苗送免費地鐵票、景點門票
州檢察長加大對葛謨調查力度 州府又一要員辭職

州檢察長加大對葛謨調查力度 州府又一要員辭職
批葛謨散播恐懼 市長：地鐵非常安全

批葛謨散播恐懼 市長：地鐵非常安全
葛謨簽英雄法案 企業須提供必要防疫保護

葛謨簽英雄法案 企業須提供必要防疫保護
紐約州長葛謨：反對市教育局校曆取消「哥倫布日」

紐約州長葛謨：反對市教育局校曆取消「哥倫布日」

熱門新聞

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
紐約市有超過四成人口是移民；圖為華裔移民集中的曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）

紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多

2021-05-07 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播