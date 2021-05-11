紐約客談／亨特高中堅持舉辦入學考 華人家長振奮

在各界施壓要求不以單一考試錄取學生之時，亨特高中仍堅持舉辦入學考；圖為此前學生示威，反對廢除SHSAT。(本報檔案照)

紐約市特殊高中 入學考試(SHSAT)存廢問題，至今未果，不過亨特學院附屬高中於10日公布本年度的入學考試細則，抗住壓力不改往年以入學考錄取學生的方式，讓諸多華人家長感到振奮，認為名校在錄取學生時，就該要有所堅持。

亨特高中和紐約市八所特殊高中一樣，代表公立高中最高水平，也同樣採取入學考試；在疫情期間，一些反對公校篩選制的學生團體、家長和民選官員共同施壓，要求取消入學考試，採取更多元的方式錄取學生。

根據今年4月底才公布的特殊高中考試錄取結果，亞裔學生的錄取率有53.7%，為所有族裔中最高，非洲裔和西語裔的學生錄取率則下降至9%，為過去三年中的最低水平。

而在今年參加特殊高中考試的學生總人數，比去年減少了4000人，華裔家長認為，這與市教育局 遲遲不發放SHSAT考試指南有關。

白思豪與市教育局自2018年開始推動特殊高中教育改革後，不斷拿亞裔學生開刀，為的就是希望增加非洲裔和西語裔在特殊高中內的錄取比例，不過數字會說話，今年的特殊高中考試結果，進一步反映出過去市教育局工作的失敗。

無論是有考試、沒考試，家長和政府都是為了孩子的前途著想，不希望壞制度影響學習成果；SHSAT存廢的政治角力，相信在可預見的未來中仍會持續進行，但孩子的教育不能等。

亨特高中在壓力下堅持舉辦入學考試，錄取方式不變，讓諸多華人家長讚賞有加，也希望特殊高中能堅定支持維持現行錄取制度的態度，免得讓學生和家長陷入和教育無關的無盡徬徨和擔憂。

（紐約客談，每周二至六見報）